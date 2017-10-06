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Dere yatağında başları kesilmiş 2 yavru köpek bulundu

Adıyaman'ın Besni İlçesinde dere yatağında başları kesilmiş halde 2 yavru köpek bulundu

Dere yatağında başları kesilmiş 2 yavru köpek bulundu

Adıyaman'ın Besni İlçesinde dere yatağında başları kesilmiş halde 2 yavru köpek bulundu

06 Ekim 2017 Cuma 13:54
Dere yatağında başları kesilmiş 2 yavru köpek bulundu
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OLAY, sabah saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri, sabah saatlerinde mahalleden geçen dere yatağında 2 yavru köpeğin boğazı kesilmiş halde buldu. Vatandaşların ihbarıyla dere yatağına gelen zabıta ve veteriner ekipleri, inceleme yapıp leşleri gömmek üzere götürdü.

Besni Belediyesi'nde Hayvan Barınağı görevlisi Mükremin Görmez, hayvanların öldürülmesine tepki göstererek, "Belediye olarak her gün hayvanların bakımını yapıyor, yemlerini ve sularını veriyoruz. Veteriner ve zabıta başları kesilmiş köpekleri incelemeye aldı. Bu insanlık dışı bir olay ve bunları yapanları şiddetle kınıyor. Bunu yapanların insan olacağını düşünemiyorum" dedi.

Yavru köpekleri öldüren kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
AdıyamanBesniMükremin Görmez
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