Deprem uzmanı: Deprem öğlen olsa şimdi denizden ceset topluyorduk

BEYAZ TV ekranlarında Ömür Varol'un sunumuyla ekrana gelen 'Beyaz Gazete' programına telefonla bağlanan deprem uzmanı Prof. Övgün Ahmet Ercan, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"DEPREM ÖĞLEN SAATLERİNDE OLSA..."

"Bu deprem sevecen bir deprem, şansımız varmış" diye konuşan Ercan, depremin gündüz saatlerinde olması halinde felaket yaşanacağını belirterek, "Deprem sonrası Gökova Körfezi 1-1.5 metre göçtü. Bu göçüntü sırasında deniz dalgaları kıyıya vurdu. Kıyı kesiminde sandalları devirdi. Milyonlarca tonluk bir güçten bahsediyoruz. Deprem öğlen saatlerinde olsa şimdi denizden teknelerle ceset topluyor olacaktık" dedi.

"MARMARA DEPREMİNİ TETİKLEMEZ"

"Bu deprem, Marmara Depremini tetikler mi?" sorusuna da cevap veren Ercan, "Asla tetiklemez. Hiçbir ilgisi yok. Gökova Körfezi'ndeki deprem bir çöküntü depremi. Marmara Bölgesi fayları ise Kuzey Anadolu faylarıyla bağlantılı. İlgisi yok" şeklinde konuştu.