Deprem korkusu 16 yıl çadırda yaşattı

Marmara'yı sarsan 1999 depreminde 3 kardeşini kaybeden ve o zaman 54 yaşında olan Tekin Teke, 16 yıl boyunca Antalya'da Lara sahilinin arkasında uzanan ormanlık alanda yaşadı

BÖLGEDE yürüyüş yapanların bilgilendirmesi üzerine bölgeye giden sosyal hizmet uzmanı Raziye Özer ulaştığı 70 yaşındaki Tekin Teke'yi uzun çabaların ardından huzurevine yerleşmeye ikna etti. Teke, depremin ardından annesini de alarak Antalya'ya gitmişti. Annesinin emekli maaşı kirayı ve diğer giderleri ödemeye yetmeyince 6 ay sonra evden çıkmak zorunda kalan anne-oğul çadırda yaşamaya başladı. Anne Melek Teke oğlunu bırakarak yerleştiği Isparta'daki bir huzurevinde 2002'de öldü. Teke'nin masraflarını Muratpaşa Belediyesi karşılayacak.

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