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Depoda patlama! Çok sayıda yaralı var

St. Petersburg şehrinde meydana gelen patlamada 9 kişinin yaralandığı bildirildi

Depoda patlama! Çok sayıda yaralı var

St. Petersburg şehrinde meydana gelen patlamada 9 kişinin yaralandığı bildirildi

27 Aralık 2017 Çarşamba 20:11
Depoda patlama! Çok sayıda yaralı var
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RUS haber ajansı RİA Novosti’nin haberine göre, Rusya'nın St. Petersburg şehrindeki bir markette patlama meydana geldi.

Nedeni henüz belirlenemeyen patlama nedeniyle en az 9 kişinin yaralanırken, 50 kişinin de marketten tahliye edildiği kaydedildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
PetersburgRusyaPatlama
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