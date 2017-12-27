Depoda patlama! Çok sayıda yaralı var

RUS haber ajansı RİA Novosti’nin haberine göre, Rusya'nın St. Petersburg şehrindeki bir markette patlama meydana geldi.
Nedeni henüz belirlenemeyen patlama nedeniyle en az 9 kişinin yaralanırken, 50 kişinin de marketten tahliye edildiği kaydedildi.
Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi.
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