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Denize 25 metre kala durabilen uçakla ilgili başsavcılıktan soruşturma

Trabzon'da 162 yolcusuyla pistten çıkıp denize 25 metre kala duran uçakla ilgili, başsavcılık soruşturma başlattı

Denize 25 metre kala durabilen uçakla ilgili başsavcılıktan soruşturma

Trabzon'da 162 yolcusuyla pistten çıkıp denize 25 metre kala duran uçakla ilgili, başsavcılık soruşturma başlattı

14 Ocak 2018 Pazar 14:04
Denize 25 metre kala durabilen uçakla ilgili başsavcılıktan soruşturma
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TRABZON Havaalında 162 yolcusuyla pistten çıkan uçakla ilgili, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlattığı bildirildi.

DENİZE 25 METRE KALA DURDU

Ankara-Trabzon seferini yapan PC 8622 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, Trabzon Havalimanına iniş yaptığı sırada pist başında manevra yaparken sağa dönüş yapması gerekirken hız alarak sola doğru dönüş yaptı. Pistin kuzey tarafından yamaçtan denize yönelen uçak tekerlerinin balçığa dönüşen toprağa saplanması üzerine denize yaklaşık 25 metre kala durdu. Bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri, 162 yolcu ve 6 mürettebatın tahliyesini sağladı. Olaydan sonra uçak halatla sabitlenerek denize kaymaması için önlem alındı.

KAZA KIRIM EKİBİ İNCELEME BAŞLATTI

Bu sabah bölgeye gelen Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kaza Kırım Ekibi inceleme başlattı. Uçak ve Havalimanında inceleme yapan ekip kazayla ilgili rapor hazırlayacak. Ulaştırma Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan telefonla aradığı Trabzon Valisi Yücel Yavuz dan bilgi aldı. Vali Yavuz da beraberinde bir ekiple Sahil Güvenlik teknesi ile açıldığı denizden incelemelerde bulundu.

KURTARMA PLANI HAZIRLANIYOR

Trabzon Havalimanı'nda yaşanan kaza ile ilgili kriz merkezi oluşturuldu. Kriz merkezi, pist başında yamaçta asılı kalan uçakla ilgili kurtarma planı hazırlıyor. Denize kaymaması için halatla sabitlenen uçak için bölgeye ağır tonajlı vinçler çağrıldı. Vinçler yardımıyla uçağın piste çekilerek hangara alınması planlanıyor. Uçakta kalan yolcuların valizleri de tehlikeli olabileceği değerlendirilerek alınamadı. Uçağın piste çekilmesinin ardından yolcu valizleri alınacak.
UÇAK, DENİZDEN GÖRÜNTÜLENDİ

Trabzon Havalimanı'na indikten sonra pist başında manevra yaparken, pistten çıkan yolcu uçağı için başlatılan kurtarma çalışmaları sürüyor.

Pisten çıkarak toprağa saplanan uçak, DHA tarafından denizden görüntülendi. Kaza yapan uçağın pistin alt kısmındaki dik yamaçta denize yaklaşık 25 metrelik mesafe kala durduğu görüldü.

Uçağın bulunduğu toprak zeminde etkili olan yağış sonrası kayma ihtimaline karşın alınan önlemler artırıldı. İş makinelerinin bölgede başlattığı çalışmalar sürerken, kaza kırım ekipleri de kazaya ilişkin incelemelerde bulundu.

Bu arada uçuşa kapatılan havalimanı sabah saat 09.00'dan itibaren yeniden hava trafiğine açıldı. Trabzon-İstanbul seferleri Pegasus Havayolları'na ait uçak Trabzon Havalimanı'ndan havalandı. Uçağın sabah saat 06.00'da yapması gereken sefer bu uçuşla 3 saat rötarlı da olsa gerçekleşmiş oldu.

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Anahtar Kelimeler:
TrabzonUçak Kazası
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