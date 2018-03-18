Denizde facia! Göçmenleri taşıyan bot battı: 14 ölü

HAYATINI KAYBEDENLERİN 4'Ü ÇOCUK Hayatını kaybedenlerin 4'ünün çocuk olduğu öğrenildi. Yunan Sahil Güvenlik ve Frontex güçleri, bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam ediyorlar.

14 GÖÇMENİN CENAZESİ BULUNDU Yunanistan'ın Agathonisi Adası açıklarında kaçak mültecileri taşıyan ahşap tekne battı. Yunan Sahil Güvenlik güçleri teknede 20 kişinin bulunduğunu bildirirken, şu ana kadar 14 kişinin cesedine ulaşıldığı kaydedildi.

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