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Denizde bulunan cesette aşk cinayeti şüphesi

Kocaeli'de 2016 yılından bu yana kayıp olan kadının cesedi Marmara Denizi'nde bulundu. Olayın aşk cinayeti olduğunu değerlendiren polis, 1 kişiyi gözaltına aldı

Denizde bulunan cesette aşk cinayeti şüphesi

Kocaeli'de 2016 yılından bu yana kayıp olan kadının cesedi Marmara Denizi'nde bulundu. Olayın aşk cinayeti olduğunu değerlendiren polis, 1 kişiyi gözaltına aldı

20 Ekim 2017 Cuma 07:42
Denizde bulunan cesette aşk cinayeti şüphesi
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EDİNİLEN bilgiye göre, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Muallim Mahallesi Belde Limanı mevkiinde çalışan liman işçileri denizin içinde hareketsiz yatan bir kadın olduğunu fark ederek 112 Acil Çağrı hattını aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk incelemede cesedin 2016 yılında kaybolan 25 yaşındaki E.A. isimli kadına ait olduğu tespit edildi. Yapılan araştırma sonucunda olayın aşk cinayeti olduğunu değerlendiren polis, E.A.'nın kaybolduğu dönemde genç kadına aşık olduğu iddia edilen S.S. isimli şahsı gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen S.S.'nin sorgusu devam ediyor. 

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Anahtar Kelimeler:
KocaeliMarmara DeniziGebze
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