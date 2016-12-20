Deniz çekildi, tekneler karaya oturdu

MED-cezir en fazla Ayvalık ilçesinde etkili oldu. Edremit körfezinde Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Edremit sahillerinde deniz çekildi. Bazı sığ yerlerde deniz 15-20 metre çekildi. Balıkçı tekneleri karaya oturdu. Bazı tekneler ise tamamen karaya çıktı. Balıkçıların teknelerine binmek için yaptıkları iskelelerin karada kalması dikkati çekti.



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