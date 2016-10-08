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Delil çok itiraf yok

DNA örneği ve parmak izi tutan, kameralara yakalanan sanık, tüm bunlara rağmen cinayeti kendisinin işlemediğini söyledi

Delil çok itiraf yok

DNA örneği ve parmak izi tutan, kameralara yakalanan sanık, tüm bunlara rağmen cinayeti kendisinin işlemediğini söyledi

08 Ekim 2016 Cumartesi 09:01
Delil çok itiraf yok
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TÜRKİYE Taşkömürü Kurumu’nda memur olan Necla Sağlam (23), yalnız yaşadığı evinde başına çöp poşeti geçirilip boğazı kesilerek öldürüldü. Sağlam’ın tırnaklarındaki DNA örneği ve evin mutfak çekmecesindeki çöp poşeti rulosunda parmak izleri saptanan alçı ustası Tolga Kudu, olaydan 21 gün sonra gözaltına alınarak tutuklandı. İkinci kez hakim karşısına çıkan sanık Tolga Kudu, ilk duruşmada olduğu gibi suçlamayı kabul etmedi. Bunun üzerine Mahkeme başkanı Tolga Kudu’ya, Sağlam’ın evinin çevresindeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri izlettirdi ve orada ne aradığını sordu. Kudu, o sırada bir arkadaşının yanına gittiğini, bulamayınca yandaki inşaata bakıp döndüğünü söyledi. Kudu, mahkeme başkanının söylediklerini yapmasının 44 dakikadan daha az süreceğini söylemesi üzerine de “Bu kadar fazla dakika orada bulunmadım. 20-25 dakika orada kalmış olabilirim” dedi. Duruşma ertelendi.

 
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Son Güncelleme: 08.10.2016 09:08
Anahtar Kelimeler:
Delil çok Itiraf YokDNANecla SağlamTolga Kudu
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