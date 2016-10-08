Delil çok itiraf yok

TÜRKİYE Taşkömürü Kurumu’nda memur olan Necla Sağlam (23), yalnız yaşadığı evinde başına çöp poşeti geçirilip boğazı kesilerek öldürüldü. Sağlam’ın tırnaklarındaki DNA örneği ve evin mutfak çekmecesindeki çöp poşeti rulosunda parmak izleri saptanan alçı ustası Tolga Kudu, olaydan 21 gün sonra gözaltına alınarak tutuklandı. İkinci kez hakim karşısına çıkan sanık Tolga Kudu, ilk duruşmada olduğu gibi suçlamayı kabul etmedi. Bunun üzerine Mahkeme başkanı Tolga Kudu’ya, Sağlam’ın evinin çevresindeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri izlettirdi ve orada ne aradığını sordu. Kudu, o sırada bir arkadaşının yanına gittiğini, bulamayınca yandaki inşaata bakıp döndüğünü söyledi. Kudu, mahkeme başkanının söylediklerini yapmasının 44 dakikadan daha az süreceğini söylemesi üzerine de “Bu kadar fazla dakika orada bulunmadım. 20-25 dakika orada kalmış olabilirim” dedi. Duruşma ertelendi.





DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.