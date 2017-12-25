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Dehşetin adresi ortaya çıktı! Oğlunu bağlayıp hortumla dövmüştü

Bir babanın, elini ve ayağını iple bağlayıp küçük oğluna hortumla işkence yaptığı görüntüler büyük tepki çekmişti. Şanlıurfa'da çekildiği iddia edilen görüntülerin Mardin'de çekildiği ortaya çıktı

Dehşetin adresi ortaya çıktı! Oğlunu bağlayıp hortumla dövmüştü

Bir babanın, elini ve ayağını iple bağlayıp küçük oğluna hortumla işkence yaptığı görüntüler büyük tepki çekmişti. Şanlıurfa'da çekildiği iddia edilen görüntülerin Mardin'de çekildiği ortaya çıktı

25 Aralık 2017 Pazartesi 12:44
Dehşetin adresi ortaya çıktı! Oğlunu bağlayıp hortumla dövmüştü
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BİR babanın el ve ayaklarını bağladığı, 6 yaşında olduğu söylenen oğlunu hortum ile dövdüğü görüntüler büyük tepki toplamıştı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşandığı iddia edilen olayın Mardin'de yaşandığı tespit edildi.

ÇOCUĞUNU İPE BAĞLAYIP HORTUMLA DÖVÜYOR

Bir evde çekilen görüntülerde, adı açıklanmayan baba, el ve ayaklarını bağladığı oğluna hortumla vuruyor. Acı içinde bağıran çocuk, bir ara babasından kurtulup bağırarak başka odaya kaçıyor. Odada bulunan başka bir çocuk da yaşananları korku içinde izliyor.

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Büyük tepki çeken görüntülerin polis ve jandarmaya da iletildiği belirtildi.
GÖRÜNTÜLERİN SURUÇ'TA ÇEKİLMEDİĞİ TESPİT EDİLMİŞTİ

Şanlıurfa'nın Suruç Kaymakamlığı, sosyal medyada bir kişinin evde elini ve ayağını iple bağladığı küçük oğluna hortumla işkence yaptığı sırada çekilen ve tepkiye yol açan görüntünün ilçede çekilmediğini açıkladı.

Suruç Kaymakamlığı'ndan da konuya ilişkin yapılan açıklamada, görüntülerin Suruç ile alakası bulunmadığına dikkat çekilerek şöyle denildi:

"Konuyla ilgili olarak Suruç Kaymakamı Ferhat Sinanoğlu'nun talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü başta olmak üzere tüm yetkililer harekete geçirilmiş, yapılan inceleme ve çalışmalarda paylaşımı yapan sayfanın admini tespit edilmiş olup, Cumhuriyet Savcılığınca konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Yapılan araştırmada görüntüleri paylaşan konuya ilişkin sayfanın editörü Youtube'de izlediği görüntüleri vahşeti ortaya koyan babanın bulunup cezalandırılması için kendi sayfasında yer ve zaman belirtmeden paylaşmış olup, bahse konu görüntünün Suruç ilçesinde yaşanmış gibi gösterilmesine sebep olmuştur."

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Anahtar Kelimeler:
Baba Dehşeti
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