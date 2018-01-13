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Dehşet konvoyu! 7 ilden gelen gözü dönmüş 100 psikopata suçüstü

Tokat'ta 7 ilden kente köpek dövüşü için gelen yaklaşık 100 kişi, suçüstü yakalandı. Bahisçilerin köpek dövüşü yapılan arazi yolu üzerine park ettiği onlarca araç, objektiflere yansıdı

Dehşet konvoyu! 7 ilden gelen gözü dönmüş 100 psikopata suçüstü

Tokat'ta 7 ilden kente köpek dövüşü için gelen yaklaşık 100 kişi, suçüstü yakalandı. Bahisçilerin köpek dövüşü yapılan arazi yolu üzerine park ettiği onlarca araç, objektiflere yansıdı

13 Ocak 2018 Cumartesi 12:43
Dehşet konvoyu! 7 ilden gelen gözü dönmüş 100 psikopata suçüstü
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TOKAT Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından köpek dövüşü düzenleyen bahis çetesine operasyon düzenlendi.

7 İLDEN GELEN BAHİSÇİLER, SUÇÜSTÜ YAKALANDI

 Samsun, Amasya, Yozgat, Tokat, Sivas, Çorum ve Nevşehir illerinden gelen bahis çetesi üyeleri suçüstü yakalanırken, köpek dövüşüyle ilgisi bulunan yaklaşık 100 kişiden 32'sine işlem yapıldı.


ONLARCA OTOMOBİL OBJEKTİFLERE TAKILDI

Operasyon sonrasında, bahisçilerin köpek dövüşü yapılan arazi yolu üzerine park ettiği onlarca otomobilin objektiflere yansıdığı kareler ortaya çıktı. Tokat DKMP sosyal medya hesabında yer alan paylaşıma hayvanseverler mesaj yazarak köpek dövüşüne karşı tepkilerini dile getirdi.


4 KANGAL ELE GEÇİRİLDİ

Tokat İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Zile İlçesine bağlı Ütük Köyü'nde bahisli köpek dövüşleri düzenleneceği istihbaratını aldı. Alınan istihbarat üzerine harekete geçen Jandarma Ekipleri, düzenlenen operasyonla Samsun, Amasya, Yozgat, Tokat, Sivas, Çorum ve Nevşehir illerinden gelen bahis çetesi üyelerini suç üzerinde yakalayarak 4 adet Kangal cinsi köpek ele geçirdi.
7 BİN TL'YE YAKIN CEZA UYGULANDI

Ele geçirilen köpekler İl Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken 4 şüpheliye Cumhuriyet Savcısının talimatıyla kumar oynatmak için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem uygulandı. 27 şahsa ise kumar oynamaktan dolayı Kabahatler Kanununa Muhalefetten yasal işlem başlatıldığı, kişi başı 259'şar lira olmak üzere toplam 6 bin 993 lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi. 1 hayvan sahibine ise 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandığı bilgisine ulaşıldı.

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Son Güncelleme: 13.01.2018 14:23
Anahtar Kelimeler:
AmasyaSamsunZileTokat3. Sayfa
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