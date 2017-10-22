Dehşet! 'Kızımı taciz ettiniz' dedi, linç ediliyordu...

KADIKÖY'DE çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı. İddiaya göre, kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen N.G. kızı ve eşiyle Güneşli Bahçe Sokağı'ndan geçerken, yol üzerindeki bir kafeteryada oturan grup arasında tartışma çıktı.

Olay saat 23.30 sıralarında Kadıköy Çarşı'da meydana geldi. İddiaya göre N. G. adlı baba kızının taciz uğradığını iddia ederek suçladığı kişilerle tartıştı. Suçlanan kişiler ise yanındaki arkadaşlarıyla birlikte N. G.'yi çarşı içinde uzun süre kovaladıktan sonra bir binanın girişinde yakalayarak sandalyelerle saldırdı. Saldırganlar araya giren esnafı da darp etti. Olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayda baba N. G. ve R.A. satır ve sandalyeler ile yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırgan kişiler olay yerinden yaya olarak kaçarken yaralılar ambulansla Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Görüntülerde bir grup baba N.G.'yi kovalıyor. Kovalama esnasında bir kişi havaya silahla ateş ediyor. N. G.'nin bir binanın kapısında saldırganlar tarafından sandalyelerle defalarca kafasına vuruluyor. Saldırıyı önlemek isteyen esnafta saldırganlar tarafından darp ediliyor. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.