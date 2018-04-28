Define aramak için askeri yasak bölgeye girdiler!



MALKARA 95'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na bağlı Çetin Başar Kışlası'na ait askeri yasak bölgeye telleri aşıp giren 2 kişi nöbetçi askerler tarafından fark edildi. Askerlerin komutanlığa bilgi vermesinin ardından bildirilen Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine geldi.

Polisleri gören 2 kişi kaçmaya çalışırken, şüphelilerden F.S., Göztepe Mezarlığı içerisinde yakalandı. Diğer şüpheli Z.P., ise kaçarak izini kaybettirdi. Gözaltına alınan F.S., "Askeri bölgeye define aramak için girmedik, ağaç kesmeye gittik" iddiasında bulundu.

Gözaltındaki F.S. ile ilgili soruşturma sürerken, kaçan Z.P.'yi yakalamak için çalışmalar sürüyor.