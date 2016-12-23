Dede torununa istismardan tutuklandı

EDİNİLEN bilgiye göre, ortaokul öğrencisi olan 14 yaşındaki E.T, karşı dairede oturan dedesi H.T. tarafından defalarca taciz edildiğini ailesine anlattı.



Ailesinin polise yaptığı şikayet üzerine H.T. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesine sevk edilen zanlı, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



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