DEAŞ’a operasyon

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından Bab, Bzaghah ve Kabr al Mukri bölgelerinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait 15 hedefin imha edildiğini açıkladı

TSK, Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında; hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 45 DEAŞ terör örgütü hedefinin ateş destek vasıtaları ile baskı altına alındığını bildirdi. Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından Bab, Bzaghah ve Kabr al Mukri bölgelerinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait 15 hedefin imha edildiği bildirildi.