DEAŞ’a operasyon

16 Aralık 2016 Cuma 18:08
TSK, Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında; hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 45 DEAŞ terör örgütü hedefinin ateş destek vasıtaları ile baskı altına alındığını bildirdi. Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından Bab, Bzaghah ve Kabr al Mukri bölgelerinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait 15 hedefin imha edildiği bildirildi.
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