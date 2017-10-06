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DEAŞ operasyonu 6 gözaltı

Bursa’nın İnegöl ve Gemlik ilçelerinde Özel Harekat Polisi'nin desteği ile eşzamanlı yapılan operasyonda 6 DEAŞ’lı yakalanarak gözaltına alındı

DEAŞ operasyonu 6 gözaltı

Bursa’nın İnegöl ve Gemlik ilçelerinde Özel Harekat Polisi'nin desteği ile eşzamanlı yapılan operasyonda 6 DEAŞ’lı yakalanarak gözaltına alındı

06 Ekim 2017 Cuma 09:32
DEAŞ operasyonu 6 gözaltı
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BURSA Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İnegöl ve Gemlik ekipleri ile Özel Harekat Polisinin desteği ile DAEŞ operasyonu düzenlendi. İnegöl’deki operasyonda Turgutalp Mahallesi Yan sokaktaki iki katlı binaya baskın yapıldı.
Suriye uyruklu 3 DEAŞ terör örgütü üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Aynı saatlerde Gemlik’te eşzamanlı yapılan operasyonda da üç kişi yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda terör örgütüne ait materyaller ele geçirildi.
Yakalanan 6 DEAŞ üyesi, Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. 

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DEAŞ OperasyonuBursa Emniyet MüdürlüğüDEAŞ
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