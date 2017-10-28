Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107884
ALTIN
155.228
DOLAR
3.8021
STERLİN
4.9813
EURO
4.4052
NASA, kıyamet iddialarının önüne geçemiyor
NASA, kıyamet iddialarının önüne geçemiyor
Kalaşnikof ilk kez bir oyunda lisanslı olarak kullanılacak
Kalaşnikof ilk kez bir oyunda...
Sosyal medyada sahte haber kaynaklarını tespit etme yolları
Sosyal medyada sahte haber kaynaklarını...
banner468

DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Şanlıurfa’da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 5 kişi yakalandı

DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Şanlıurfa’da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 5 kişi yakalandı

28 Ekim 2017 Cumartesi 18:05
DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
banner404

EDİNİLEN bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Suriye uyruklu 5 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
DEAŞOperasyonşanlıurfa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PKK eylem timine yıldırım operasyon
PKK eylem timine yıldırım operasyon
TIR'ın içinden lüks cip çıktı!
TIR'ın içinden lüks cip çıktı!
Zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var
Zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim