DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

EDİNİLEN bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Suriye uyruklu 5 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.