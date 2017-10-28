DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

EDİNİLEN bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Suriye uyruklu 5 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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