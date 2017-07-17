DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

EDİNİLEN bilgilere göre, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ ’la bağlantısı oldukları tespit edilen 10 Iraklı hakkında gözaltı kararı verildi. Çorum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde eş zamanlı yapılan operasyon larda 10 kişi gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramada bazı dijital materyallere el konuldu.

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