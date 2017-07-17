Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Çorum’da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 10 kişi gözaltına alındı

DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Çorum’da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 10 kişi gözaltına alındı

17 Temmuz 2017 Pazartesi 17:45
DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
banner404

EDİNİLEN bilgilere göre, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ’la bağlantısı oldukları tespit edilen 10 Iraklı hakkında gözaltı kararı verildi. Çorum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramada bazı dijital materyallere el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar Çorum Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
DEAŞOperasyonTerör örgütü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zincirleme kaza: 3’ü polis 7 yaralı
Zincirleme kaza: 3’ü polis 7 yaralı
Trafik kazası: 6 yaralı
Trafik kazası: 6 yaralı
Boş arazide ceset bulundu!
Boş arazide ceset bulundu!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim