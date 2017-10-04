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DEAŞ'lı terörist İzmir'de yakalandı

İzmir Otogarında şüphe üzerine gözaltına kişinin valizinden askeri kıyafet, devre tamamlayıcılar ve aktarım kabloları, telefonundan ise askeri araçların geçişini gösteren video ve havadan çekilmiş krokiler çıktı

DEAŞ'lı terörist İzmir'de yakalandı

İzmir Otogarında şüphe üzerine gözaltına kişinin valizinden askeri kıyafet, devre tamamlayıcılar ve aktarım kabloları, telefonundan ise askeri araçların geçişini gösteren video ve havadan çekilmiş krokiler çıktı

04 Ekim 2017 Çarşamba 21:29
DEAŞ'lı terörist İzmir'de yakalandı
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İZMİR Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, şehirlerarası otogarda şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. 
 
Suriye uyruklu olduğu belirlenen A.Z'nin elindeki valiz ve çantasında yapılan aramada askeri kıyafetler, 2 hafıza kartı, 2 CD, cep telefonu, telefon bataryası, sim kart ile çeşitli ebatlarda devre tamamlayıcı ve aktarım kabloları bulundu.
 
Zanlının telefonunu inceleyen ekipler, askeri kamuflajlı uzun namlulu silahlarla çekilmiş fotoğraflar, askeri araçların geçişini gösteren videolar ve havadan çekilmiş değişik krokiler olduğunu tespit etti.
 
Sosyal medya profilinde ise Arapça "DEAŞ" anlamına gelen yazı gören ekipler şüpheliyi gözaltına aldı.
 
Zanlı, emniyete götürüldü.
 

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Anahtar Kelimeler:
Izmir OtogarıDEAŞ
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