DEAŞ'lı terörist İzmir'de yakalandı

İZMİR Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, şehirlerarası otogarda şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Suriye uyruklu olduğu belirlenen A.Z'nin elindeki valiz ve çantasında yapılan aramada askeri kıyafetler, 2 hafıza kartı, 2 CD, cep telefonu, telefon bataryası, sim kart ile çeşitli ebatlarda devre tamamlayıcı ve aktarım kabloları bulundu.
Zanlının telefonunu inceleyen ekipler, askeri kamuflajlı uzun namlulu silahlarla çekilmiş fotoğraflar, askeri araçların geçişini gösteren videolar ve havadan çekilmiş değişik krokiler olduğunu tespit etti.
Sosyal medya profilinde ise Arapça "DEAŞ" anlamına gelen yazı gören ekipler şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlı, emniyete götürüldü.
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