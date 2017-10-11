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DEAŞ'ın oğlunu yakarak şehit ettiği baba, Türkiye'nin yüreğini dağladı

Oğlu, DEAŞ tarafından kaçırıldıktan sonra yakılarak şehit edilen baba, sözleriyle yürekleri dağladı: Ne mutlu bana ki şehit babasıyım. Ben, oğullarım ve torunlarım da bu vatana feda olmaya hazır

DEAŞ'ın oğlunu yakarak şehit ettiği baba, Türkiye'nin yüreğini dağladı

Oğlu, DEAŞ tarafından kaçırıldıktan sonra yakılarak şehit edilen baba, sözleriyle yürekleri dağladı: Ne mutlu bana ki şehit babasıyım. Ben, oğullarım ve torunlarım da bu vatana feda olmaya hazır

11 Ekim 2017 Çarşamba 13:40
DEAŞ'ın oğlunu yakarak şehit ettiği baba, Türkiye'nin yüreğini dağladı
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DEAŞ terör örgütünün  Suriye sınırında kaçırdığı ve daha sonra yakarak, şehit ettiği belirlenen Iğdırlı er Sefter Taş'ın babası  Aydın Taş, "Ne mutlu bana ki şehit babasıyım. Geride kalan ben, oğullarım ve torunlarım da bu vatana feda olmaya hazır" dedi.

DEAŞ TARAFINDAN KAÇIRILIP YAKILARAK ŞEHİT EDİLMİŞTİ

Türkiye-Suriye sınırında DEAŞ ile bağlantılı kaçakçılarla  Kilis Şehit Mehmet  Piyade Hudut Karakol Komutanlığı'na bağlı devriye görevi yapan askerler arasında  1 Eylül 2015 tarihinde çatışma çıktı. Çatışmada 1 er şehit olurken, Iğdırlı 22 yaşındaki Sefter Taş ise kayboldu. Yaklaşık 15 ay sonra Taş ile bir başka askerin terör örgütü DEAŞ tarafından yakılarak, şehit edildiği ileri sürülen bazı görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Görüntüler, güvenlik birimleri tarafından incelemeye alınırken, devlet yetkilileri, bir süre önce Taş ailesini ziyaret ederek, aileye acı haberi verdi.
"ACI BİR HABERLE SARSILDIK, TÜRK MİLLETİNİN BAŞI SAĞOLSUN"

İlçeye 5 kilometre uzaklıktaki 160 haneli, 2 bin 700 nüfuslu köyde yaşayan ve 1'i kız toplam 6 çocuklu Senem ve  Aydın Taş çiftini ziyaret eden  Iğdır Valisi Enver Ünlü, aileye taziyelerini iletti. Vali Ünlü, taziye çadırında yaptığı konuşmada, "Acı bir haberle sarsıldık. Türk milletinin başı sağ olsun. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Vatanı için şehit oldular. Bizler evlatlarımızı askere gönderirken ölürsen şehit, kalırsan gazidir diye; göndeririz. Bu vatan için bin yıldır birlik ve beraberlik içinde yaşıyoruz. Bugün ülkemiz, bir ateş çemberinin içinde. Maalesef müttefik bildiğimiz devletler bile ihanet içinde; ama bizler, yıllarca ne zorluklara göğüs germiş bir milletiz" diye konuştu.
"NE MUTLU BANA Kİ ŞEHİT BABASIYIM"

'Ne mutlu bana ki şehit babasıyım' diyen  Aydın Taş ise kendisinin, oğullarının ve torunlarının da bu vatan için feda olmaya hazır olduğunu söyledi. Baba Taş, oğlu ile kaçırılmasından 4 gün önce telefonda görüştüklerini anlatırken, şöyle konuştu:

"23  Eylül'de bayram izni için memlekete gelecekti. O günden sonra kendisinden bir haber alamadık. Vatani görevini biran önce bitirip, küçük bir iş yeri açmayı düşünüyordu; fakat kaçırıldığını duyduk. Yakılma görüntülerinin yayınlandığı gün jandarma, beni karakola götürdü ve her şeyi anlattı. Kendileri olayın gerçek olup olmadığını araştırıldığını ve yetkililerden haber beklememizi söyledi. O acı haber geldi ve oğlumun şehit olduğunu söylediler. Vatan sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun."

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye CumhuriyetiJandarma1 EylülTürkiyeSuriye
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