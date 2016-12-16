DEAŞ'ın keşifçisine 8 yıl 9 ay hapis

GAZİANTEP'TE yürütülen DEAŞ soruşturmasında, çeşitli illerde resmi binalar, konsolosluklar, parti binaları ile Gaziantep Alevi Derneği gibi yerlerin bilgilerini topladığı, polis ve askerin servis güzergahlarını tespit ettiği, bölgedeki güvenlik kameralarının fotoğraflarını çekip internet ortamındaki haritadan yerlerini işaretleyerek örgütün sözde yöneticilerine gönderdiği iddiasıyla yargılanan sanık Murat Taşçı'ya 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Taşçı ile avukatı katıldı.

Savunması alınan Taşçı, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraatını talep etti. Fotoğraflarda yer alan kişinin kendisi olmadığını öne süren Taşçı, terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticileri Yunus Durmaz ile Ahmet Güneş'in ağabeyinin arkadaşları olduğunu, kendilerini ağabeyinin cenazesine geldikleri için tanıdığını, ancak şahıslarla irtibatlı olmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, dosyada araştırılacak bir hususun kalmadığını belirterek, cumhuriyet savcısının talebini sordu.

SANIĞIN YALANINI KRİMİNAL BOZDU

Cumhuriyet savcısı, Şehitkamil ilçesinde 19 Mayıs'ta polisin operasyonunda kendini patlatan Yunus Durmaz'ın evinde ele geçirilen bilgisayarda yapılan incelemelerde, sanığın çeşitli illerde resmi binalar, konsolosluklar, parti binaları ve Gaziantep Alevi Derneği gibi yerlerin bilgilerini topladığı, polis ve askerin servis güzergahları ile Antalya ve Alanya'ya giderek turistlerin servise bindiği yerleri tespit ettiğini, bölgedeki güvenlik kameralarının fotoğraflarını çekip internet ortamındaki haritadan yerlerini işaretleyerek programla şifreleyip Yunus Durmaz'a gönderdiği hususunda yeterli kanıt olduğunu belirtti.

Savcı, ayrıca Ahmet Güneş'in bilgisayarında çıkan fotoğrafta, "Abdulbasir" kod ismi kullanan sanığın, Suriye'de siyasi ve askeri eğitim aldığının ve fotoğraftaki kişinin kriminal raporunda sanığa ait olduğunun belirlendiği hususu dikkate alınarak cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan sanık Taşçı, "Sormak istiyorum ben ne yaptım? Bahsi geçen kişilerle bağlantım yoktur. Beraatımı talep ediyorum." dedi. Müvekkili de mütalaaya katılmadıklarını kaydederek, sanığın tahliyesini istedi.

Sanığa "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanığın etkin pişmanlık göstermemesini dikkate alarak indirim uygulanmasına yer olmadığına hükmetti.

Mahkeme heyeti, sanığın terör örgütüne üye olmasının yanı sıra suç işlediğini göz önünde bulundurarak, cezayı yarı oranında arttırdı. Sanığın mahkemedeki iyi halini göz önünde bulunduran heyet, sanığa 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

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