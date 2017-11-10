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DEAŞ'ın 17 yaşındaki infazcısı, İzmir'de yakayı ele verdi

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, örgütün infazlarında görev alan ve bombalı saldırıda sağ elini kaybeden 17 yaşındaki Suriyeli terörist yakalandı

DEAŞ'ın 17 yaşındaki infazcısı, İzmir'de yakayı ele verdi

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, örgütün infazlarında görev alan ve bombalı saldırıda sağ elini kaybeden 17 yaşındaki Suriyeli terörist yakalandı

10 Kasım 2017 Cuma 15:16
DEAŞ'ın 17 yaşındaki infazcısı, İzmir'de yakayı ele verdi
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İZMİR'DE terör örgütü DEAŞ'a yönelik olarak 28 Ekim'den bu yana yapılan operasyonlarda toplam 23 kişi gözaltına alındı, 11'i tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı. Diğer 7'sinin işlemleri devam ederken, tutuklananlar arasında, DEAŞ saflarında 'Bixi' makineli tüfek kullanan, infazlarda görev yapan, yanında bomba patlayınca sağ elini bileğinden kaybeden, bacağından ağır yaralananan  Suriye uyruklu 17 yaşındaki M.S. de yer aldı. M.S.'nin, iyileştikten sonra  Avrupa'ya kaçmak için  İzmir'e geldiği, burada gizlendiği Suriyelilere ait evde yakalandığı belirtildi.

SORGULARININ ARDINDAN ADLİYEYE GÖNDERİLDİLER

İzmir'de Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, MİT'in de desteğiyle DEAŞ'a yönelik çalışma yaptı. Araştırmalar sonrasında ilk operasyon 28 ve  29 Ekim'de yapıldı, 15 kişi gözaltına alındı. Ardından  Suriye uyruklu M.S. yakalandı. Gözaltındaki 16 kişi sorgularından sonra adliyeye gönderildi. DEAŞ üyelerinden 11'i tutuklandı, 5'i ise serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında en dikkat çeken isim  Suriye uyruklu M.S. oldu. M.S.'nin DEAŞ saflarında birçok bölgede 'bixi' makineli tüfek kullandığı, infazlarda yer aldığı öğrenildi. Bir çatışma sırasında yanında bomba patlayınca yaralanan M.S.'nin, sağ elini bileğinden kaybettiği, bacağından da ağır şekilde yaralandığı anlaşıldı. M.S.'nin, iyileştikten sonra  Avrupa'ya kaçmak için, yasa dışı yollardan  Türkiye'ye giriş yapıp  İzmir'e geldiği saptandı.

AVRUPA'DA SALDIRI PLANI OLUP OLMADIĞI DA ARAŞTIRILACAK

Basmane semtinde Suriyelilerini yoğun olarak bulunduğu bölgelerdeki evlerde gizlenen M.S.'nin, yasadışı yollardan,  Yunanistan üzerinden  Avrupa'ya gidebilmek için beklediği tespit edildi. Kaçmayı planladığı sırada yakalanan M.S.'nin  Avrupa'ya geçmesi halinde burada bir terör saldırısı planlayıp planlamadığına yönelik araştırmaların da sürdüğü öğrenildi.

BUGÜN DE 7 DEAŞ ÜYESİ YAKALANDI

Terör örgütüne yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren polis ekipleri, bugün sabah saatlerinde de il merkezi ve  Torbalı ilçesinde 7 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan 7 kişiden 2'sinin  Suriye uyruklu olduğu belirtildi.

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SuriyeAvrupaİzmirGüncel
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