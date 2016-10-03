Darbeci askerlerin teslim olma görüntüleri ortaya çıktı

03 Ekim 2016 Pazartesi 15:41
ASKERLER tarafından gözaltına alınarak plastik kelepçe takılan darbeciler arasında yer alan bir albayın, "Mümkün olursa bizi rütbemize uygun kişiler tutuklasın, astsubaya yaptırmayın" şeklindeki sözleri dikkat çekiyor. Darbecinin bu sözleri üzerine bir asker "Albayın ağzını da bağlayın" diye tepki gösterdi.
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