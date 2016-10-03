Darbeci askerlerin teslim olma görüntüleri ortaya çıktı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan Zırhlı Birlikler'de darbecilerin teslim oldukları anlarla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, darbeci bir albayın ilginç isteği de yer aldı

ASKERLER tarafından gözaltına alınarak plastik kelepçe takılan darbeciler arasında yer alan bir albayın, "Mümkün olursa bizi rütbemize uygun kişiler tutuklasın, astsubaya yaptırmayın" şeklindeki sözleri dikkat çekiyor. Darbecinin bu sözleri üzerine bir asker "Albayın ağzını da bağlayın" diye tepki gösterdi.