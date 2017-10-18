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Darbeci amirale müebbet hapis

15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanı olarak görev yapan ve darbeciler tarafından il sıkıyönetim komutanı olarak görevlendirilen eski Tuğamiral Namık Alper ve eski Aksaz Merkez Komutanı Albay Aytunç Kan, yargılandıkları Muğla 2’nci ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘anayasayı ihlal’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Darbeci amirale müebbet hapis

15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanı olarak görev yapan ve darbeciler tarafından il sıkıyönetim komutanı olarak görevlendirilen eski Tuğamiral Namık Alper ve eski Aksaz Merkez Komutanı Albay Aytunç Kan, yargılandıkları Muğla 2’nci ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘anayasayı ihlal’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı

18 Ekim 2017 Çarşamba 21:03
Darbeci amirale müebbet hapis
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15 Temmuz darbe girişimi gecesi Marmaris İlçe Jandarma Karakol Komutan Vekili Üsteğmen Selçuk Apaydın’ın Aksaz’a gelmesini isteyen ve bunu reddeden üsteğmeni ekip gönderip kendisini aldıracağını belirterek tehdit eden eski Marmaris Aksaz Deniz Üssü Komutanı Tuğamiral Namık Alper ve eski Aksaz Merkez Komutanı Albay Aytunç Kan’ın Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek, silahlı terör örgütüne üye olma, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya engelleyemeye teşebbüs etme’ suçlarından yargılanmasına devam edildi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanan sanıklara son duruşmada son sözleri soruldu. Sanık eski Tuğamiral Namık Alper, “Atılı suçları işlemedim. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum” dedi. 
Sanık Aytunç Kan da, “Fiili hiçbir faaliyette bulunmadım, suçsuzum, beraatimi ve tahliyemi istiyorum” dedi.
 
Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Emirşah Baştoğ, karar için oturuma ara verdi. Aranın ardından kararı açıklayan Baştoğ, ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçunun tüm unsurları ile gerçekleştiğini, eylemin bütün hali ile ‘anayasayı ihlal’ suçunu oluşturduğunu belirtti. Mahkeme, iki sanığın bu eylemlere uyan suçlardan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarına, sanıkların fiilden sonra kaçmamaları ve yargılama sırasında gözlenen olumlu davranışları göz önünde bulundurularak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının ‘müebbet hapis cezası’na çevrilmesine karar verdi.
 

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Anahtar Kelimeler:
DarbeciAmiral
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