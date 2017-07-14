Darbe Girişimi’ni kınadı

SERHAT Akpınar 15 Temmuz için vermiş olduğu kınama mesajında şunları söyledi;

“Şahsım ve Kurucusu bulunduğum 'Üniversitem' adına; 15 Temmuz 2016 Tarihi'nde, milletimizin iradesine ve demokrasimize karşı yapılan, kabul edilemez girişimi bir kez daha kınıyorum. Ülkelerimizin birlik ve beraberliğini tehdit eden her ne olursa olsun, Türk Milleti'nin sağlam iradesi karşısında bertaraf olacaktır.”

“Amaç, Türkiye’yi çatışma ortamına sürüklemek”

Darbe girişimi ile birlikte asıl amacın Türkiye’yi çatışma ortamına sürüklemek olduğunu da söyleyen Akpınar son olarak, “Konunun esası, Türkiye’yi çatışma ortamına sürüklemek istemekte; demokrasiyi, refah arayışını ve toplumsal barışı yok etmeye çalışmaktadır. Ancak; Ulusumuzun, "Cumhuriyet"e yönelik bu hain saldırıya karşı, yine cumhuriyetin değerlerini temel alarak ve koruyarak karşı koyacağından kimsenin kuşkusu olmamalıdır” diyerek sözlerini tamamladı.