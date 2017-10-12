Dalgıçlı zehir çetesine baskın

İSTANBUL Narkotik Polisi, bir ay önce uluslararası bir çetenin Güney Amerika’dan yüklü miktarda uyuşturucuyu Türkiye’ye getireceği bilgisini alınca, fiziki ve teknik takip başlatıldı. Takiplerde çetenin Venezuela ve Dominik Cumhuriyeti uyruklu 3 üyesi belirlendi. Çete üyelerinin bankacı Deniz H. isimli kadın ve Ö.E. ile irtibatlı olduğu belirlendi. Polisin tespitine göre; çete üyeleri Türkiye’ye sokmak istedikleri uyuşturucuyu önce korunaklı sandıklara koydu. Bu sandıklar Güney Amerika’da dalgıçlarla geminin tabanına zulalandı. Gemi yola çıkarken, dalgıçlar da uçakla Türkiye’ye geldi. Kocaeli Körfezi’nde demirleyen gemilerdeki kokain, çetenin Türkiye’ye gelen dalgıçları tarafından çıkarıldı. Sürat teknelerine yüklenen uyuşturucular kıyıya götürüldü. Çalışmalarda uyuşturucunun Darıca’da bir villada zulalandığı buradan lüks araçlarla İstanbul’a götürüldüğü belirlendi. Yapılan tespitlerin ardından, Kocaeli, Pendik ve Avcılar’da düzenlenen operasyonda uluslararası uyuşturucu çetesi üyeleri Dominik Cumhuriyeti vatandaşı M.A.A. (32), Venezuela vatandaşı J.R.C.E.(41) ile S.M.M.A.(25) ve M.R.A.(67), Ö.E.(38) ile bankacı kadın Deniz H. yakalandı. Aramalarda 68 kilo Kokain, 40 bin Dolar, 1 tabanca, 2 dalgıç kıyafeti, 1 su altı motoru ele geçirildi. Çetenin Türkiye’deki uyuşturucu transferi için Bankacı Deniz H.’ye ait araçları kullandığı saptandı. Çete elebaşı M.M.A ile dini nikah yaptığı öne sürülen Deniz H.’nin dikkat çekmemek için bankada çalıştığı iddia edildi. Ele geçen kokainin 1.5 kilosunun Deniz H.’nin eşi ile kaldığı evde bulunduğu öğrenildi. 3’ü yabancı uyruklu 6 kişiyle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.