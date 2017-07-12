DAEŞ operasyonu: 13 gözaltı

BURSA İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde İnegöl ve Orhangazi ilçelerinde DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 13 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca ile bir av tüfeği ve çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyaller ele geçirildi.