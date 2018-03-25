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D-100 karayolunda can pazarı!

Sakarya’nın Erenler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün döneceği sapağı kaçırdıktan sonra geldiği istikamete geri dönmeye çalıştığı minibüs ile arkasından gelen otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada minibüs ve otomobilde bulunan toplam 7 kişi yaralandı.

D-100 karayolunda can pazarı!

Sakarya’nın Erenler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün döneceği sapağı kaçırdıktan sonra geldiği istikamete geri dönmeye çalıştığı minibüs ile arkasından gelen otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada minibüs ve otomobilde bulunan toplam 7 kişi yaralandı.

25 Mart 2018 Pazar 10:38
D-100 karayolunda can pazarı!
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KAZA, saat 01.30 sıralarında D-100 karayolu Çaykışla mevkii, Ankara istikametinde meydana geldi. İzmit'ten Bilecik'e gitmek isteyen Cemil P. idaresindeki 11 SD 753 plakalı minibüs, sürücüsünün Bilecik sapağını kaçırdığını fark ederek Çaykışla sapağından İstanbul istikametine geri dönmeye çalışması üzerine, arkasından gelen ve aynı istikamete doğru ilerleyen Fatih E. idaresindeki 06 DD 1678 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu otomobil yol ortasına savrulurken, minibüs devrildi. Kazada minibüste bulunan Nezaket P.(61), Nezahat P. (19), Kadriye İ. (88), Şükran P (61). ve Faik P. (69) ile otomobilde bulunan sürücü Fatih E.'nin eşi Cansu E. ve kardeşi Berkan E. yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar kazanın etkisiyle şoka girerek uzun süre kendilerine ne olduğunu anlamaya çalıştı. Kendilerine geldikten sonra telefonla yakınlarına haber veren kazazedelere ilk müdahaleyi yoldan geçen bir hemşire yaptı. Yaralılar daha sonra olay yerine gelen ambulanslarla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aldındı. Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri de kazaya karışan araçların elektrik bağlantılarını keserek önlem aldı. 

Öte yandan kazadan yara almadan kurutulan minibüs sürücüsü Cemil P., devrilen minibüsünde uzun süre telefonunu aradı. Vatadaşların uyarısıyla telefonunu aramaktan vaz geçen Cemil P., Osmaneli'ne gitmek isterken kaza yaptıklarını belirterek, "Ben İzmit'ten yola çıktım. Bilecik Osmaneli'ne gidecektim. Fakat sapağı kaçırmışım. Gelirken şurada bir tabela okudum. Biz sapağı geçmişiz dedim. Şurada bir kavşak vardı, oradan dönmedim, buradan dönmek istedim. Bu arkamdan geldi, vurdu" şeklinde konuştu. Her iki araç sürücüsünün de polis tarafından yapılan alkol muayenelerinde alkol bulgusuna rastlanmazken, kaza nedeniyle bir süre tek şeritten işleyen yol, kazaya karışan araçların çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
KazasıTrafikErenlerSakaryaYaralı
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