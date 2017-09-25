Cumhuriyet Gazetesi davasında savcı mütalaasını açıkladı

Cumhuriyet davasında taleplere ilişkin görüşü sorulan duruşma savcısı Hacı Hasan Bölükbaşı, Ahmet Şık, Murat Sabuncu ve Kadri Gürsel'in de arasında olduğu 6 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme savcının görüşüne karşı sanık ve avukat beyanlarıyla devam ediyor