Cumhuriyet Gazetesi davasında savcı mütalaasını açıkladı

CUMHURİYET gazetesi yazar, yönetici, muhabir ve çalışanlarının yargılandığı davanın 3'üncü duruşması bugün Çağlayan Adliyesi'nde görülüyor.
Duruşma savcısı Hacı Hasan Bölükbaşı, Ahmet Şık, Murat Sabuncu ve Kadri Gürsel'in de arasında olduğu 6 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme savcının görüşüne karşı sanık ve avukat beyanlarıyla devam ediyor.
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