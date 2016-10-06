Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı

Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve yasa dışı TKP/ML üyesi olduğu ileri sürülen Yücel D. sevk edildiği adliyede tutuklandı

ÇORUM'DA Yücel D., sosyal medyadaki kişisel hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren paylaşımda bulunduğu ihbarı üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Yasa dışı TKP/ML örgütü üyesi olduğu iddia edilen Yücel D., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi mahkemede Cumhurbaşkanı'na hakaret ve örgüt üyeliğinden tutuklanan Yücel D., Çorum L Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.