Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı

06 Ekim 2016 Perşembe 16:55
ÇORUM'DA Yücel D., sosyal medyadaki kişisel hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren paylaşımda bulunduğu ihbarı üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Yasa dışı TKP/ML örgütü üyesi olduğu iddia edilen Yücel D., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi mahkemede Cumhurbaşkanı'na hakaret ve örgüt üyeliğinden tutuklanan Yücel D., Çorum L Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.
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