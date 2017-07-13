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Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki darbeci asker duruşmaya bu tişörtle geldi!

FETÖ darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması başladı. Geniş güvenlik önlemleri altında araçlardan indirilen bir darbecilerden birinin üzerindeki tişört ise dikkatlerden kaçmadı

Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki darbeci asker duruşmaya bu tişörtle geldi!

FETÖ darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması başladı. Geniş güvenlik önlemleri altında araçlardan indirilen bir darbecilerden birinin üzerindeki tişört ise dikkatlerden kaçmadı

13 Temmuz 2017 Perşembe 10:55
Cumhurbaşkanı'na suikast timindeki darbeci asker duruşmaya bu tişörtle geldi!
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MUĞLA  2. Ağır Ceza Mahkemesince, adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının salonunda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.  Araçlardan indirilen bir darbecilerden birinin üzerindeki tişört ise dikkatlerden kaçmadı. Darbeci teröristin giydiği tişörtün üzerinde Türkçe anlamı "Kahraman" olan "Hero" yazıyordu.Duruşmanın görüleceği alanda toplanan vatandaşlar, sanıkların üzerine ip attı. Dar ağacı kuran kalabalık, okunan sanık isimlerinden sonra "idam" diye bağırdı. Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resimlerini taşıyan vatandaşlar, üzerinde "Uzun adam eğilmez, milli irade yenilmez", "Seninleyiz Reis", "Pensilvanya'nın uşakları", "Eşekle atın kırması katır olur, şeytanla siyonistin kırması FETO olur", "Game over FETO" ve "İmanını satmış hainler" yazan pankartlar açtı. Gruptakiler "idam isteriz" şeklinde slogan attı. 

Protestoda örgütün elebaşı Fetullah Gülen ve suikast timindeki "Çiğli imamı" olarak anılan "Paşa" lakaplı Zekeriya Kuzu'nun fotoğrafları kullanılarak hazırlanmış Marilyn Monroe'nun film sahnesinin canlandırıldığı afiş dikkati çekti. Sanıkların mahkeme salonuna alınmasının ardından duruşmaya başlandı. Salonda sanıkların yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında olduğu 25 kişi ile Başbakanlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün de müdahillik talebi kabul edilen davanın üçüncü duruşmasının ilk gününde, mahkemeye gönderilen bilirkişi raporlarının okunması ve tanıkların dinlenilmesi bekleniyor.

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