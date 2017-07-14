Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş 657 açıklaması

CUMHURBAŞKANI Erdoğan devlet memurları kanunu olarak bilinen 657 sayılı yasa ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan 657'nin memur işçi ayrımı olarak değil tamamıyla çalışanlar olarak değiştirilmesi gerektiğini ifade etti
657 SAYILI YASA EN BÜYÜK SORUN, DEĞİŞMESİ LAZIM
Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi de 657'dir. Bu 657'nin de bir mutabakat sağlanabilse, aynen Batı'da olduğu gibi 657'nin memur işçi ayrımı olarak değil tamamıyla çalışanlar olarak değiştirilmesi lazım. Bu olduğu zaman zaten çok daha isabetli adımların atıldığını göreceğiz.
ŞEHİTLERE GÖSTERİLMEYEN İLGİ DARBECİLERE GÖSTERİLMİŞTİR
Öldürülen darbecilerin tamamı çatışmalarda hayatını kaybetmiştir, yani karşılarındakini öldürmeye çalışırken ölüp gitmişlerdir. Darbeciler tarafından katledilen, yaralanan, özgürlükleri kısıtlanan vatandaşlarımıza gösterilmeyen ilgi ve sevgi darbeciler için en üst düzeyde sergilenmiştir.
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