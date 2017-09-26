Cumhurbaşkanı Erdoğan Yüksel'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ı hastane önünde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bazı milletvekilleri ile Abdülkadir Yüksel'in ailesi karşıladı.

Yaklaşık yarım saat süren ziyarette doktorlardan bilgi alan Erdoğan, Yüksel'in ailesine taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyareti sırasında eşi Emine Erdoğan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile diğer yetkililer eşlik etti.