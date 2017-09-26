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Cumhurbaşkanı Erdoğan Yüksel'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Yüksel'in ailesine hastanede ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yüksel'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Yüksel'in ailesine hastanede ziyaret etti

26 Eylül 2017 Salı 08:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yüksel'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu
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CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ı hastane önünde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bazı milletvekilleri ile Abdülkadir Yüksel'in ailesi karşıladı.
Yaklaşık yarım saat süren ziyarette doktorlardan bilgi alan Erdoğan, Yüksel'in ailesine taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyareti sırasında eşi Emine Erdoğan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile diğer yetkililer eşlik etti. 

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Son Güncelleme: 26.09.2017 08:22
Anahtar Kelimeler:
TaziyeAbdulkadir YükselAK PartiRecep Tayyip ErdoğanCumhurbaşkanı
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