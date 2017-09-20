Cumhurbaşkanı Erdoğan TEOG’dan sonra bir önemli açıklama daha yaptı

AMERİKA Birleşik Devletleri’nde gazetecilere kaldığı otele girerken açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400 füzeleri konusunda NATO Genel Sekreteri ile Stoltenberg ile aynı görüşleri paylaştığını belirterek, “Herkes kendi iç düzenlemelerinde serbesttir. Bu noktadaki kararı herkes kendi verir. Ve bu şekilde de bu görüşmemizi yaptık. Bu konuda ayrıca da herhangi bilgi alışverişi ile alakalı da Genelkurmayı Brüksel’e gönderip ayrıca bilgilendirileceklerdir” şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme üzerine sorulan bir soruyu cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yemek masasında o kadar detaylı konuları görüşme imkanımız olmadı. Sadece Perşembe günü kendisiyle ikili, kısmen de heyetler arası ama ağırlıklı ikili olur bir görüşmemiz olacak. Ondan sonra karşılıklı olarak açıklamamızı yaparız” ifadelerine yer verdi.

“BM Myanmar konusunda eskiye göre farkındalık içerisinde”

Birleşmiş Milletlerin Myanmar konusunda eskiye göre bir farkındalık içerisinde olduğunu gördüğünü vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunlara yer verdi;

“Düzenlediğimiz toplantıya devlet başkanı olarak İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani, Başbakan olarak Pakistan ve Bangladeş, Endonezya Devlet Başkanı Yardımcısı katıldı. Bunun dışında devlet başkanı yardımcıları ve Dışişleri Bakanları katıldılar. Orada başta şahsım olmak üzere toplantımızı yaptık. Ben toplantılar için ayrıldım. Daha sonra toplantının sonunda bir deklarasyon yayınlandı. Temenni ederiz ki bu deklarasyonu hayata geçiririz.”

“K. Irak’ın yaptığını kendilerini sıradan değil candan sayan Türkiye Cumhuriyeti Devletini adeta yok farz etmek olarak görüyoruz”

22 Eylül’de yapılacak Milli Güvenlik Kurulu toplantısının içeriği ile ilgili açıklama yapmasının yanlış olacağını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti;

“Neler görüşüleceğini MGK toplantısından önce açıklama durumuna gelirsek bu ciddi bir yanlış olur. MGK toplantısında malum gerek hükümetin gerekse silahlı kuvvetlerin temsilcileri var. Hepsi orada konu ile ilgili düşüncelerini açıklayacaklar. Bu düşüncelerin açıklanması olarak Milli Güvenlik Kurulu olarak hükümete kararımızı teklif edeceğiz. Daha sonra da bakanlar kurulunda görüşmeler yapılmak suretiyle, hem bunu değerlendirecek. Biz kararlılığımızı ortaya koyacağız.

Kuzey Irak yerel yönetimini bugüne kadar hiç yalnız bırakmadık. Her zaman yanında olduk. Her türlü desteği verdik. Bu kadar desteği veren ve kendilerini sıradan değil candan sayan Türkiye Cumhuriyeti Devletini adeta yok farz etmek olarak görüyoruz bu yaklaşımı. Bu konudaki son nihai düşüncelerimizi Milli Güvenlik ve Bakanlar Kurulu kararıyla açıklayacağız. Bunu görmelerinde fayda var diye düşünüyoruz.

“Artık TEOG ile ilgili nokta konulmuştur. Sırada Üniversite imtihanları var”

Ortaokul öğrencilerini ve ailelerini yakından ilgilendiren TEOG konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “TEOG ile ilgili düşüncemi açıkladım. Sayın Başbakan ile de konuştum. Milli Eğitim Bakanı da imtihan olmayacağını söylemiştir. O zaman mesele bitmiştir. Konuyla ilgili olarak biz bir defa çocuklarımızı bindirilmiş kıtalar olarak görmek istemiyoruz. İmtihan kıskacı altında çocuklarımızın bitmesini tükenmesini görmek istemiyoruz. Hazırlıklarımız var ve bu hazırlıklarımızın hepsini Milli Eğitim Bakanlığımız vasıtasıyla zaten açıklayacaktık. Ama aileler çocuklar rahat etsin derslerine odaklansınlar. Gerek Orta öğretimde gerek Lisede canla başla kendi performanslarını ortaya koyarak üniversiteye gidecekler.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının sonunda Üniversite sınavları konusunda da bir çalışmamız olacağını, YÖK’ün bu konuda çalıştığını bildirdi.