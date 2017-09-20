Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan TEOG’dan sonra bir önemli açıklama daha yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan TEOG ile ilgili yaptığı açıklamada “Hazırlıklarımız var, bu hazırlıkların hepsini hükümetimiz, Milli Eğitim Bakanlığı vasıtasıyla zaten açıklayacaktır ama artık aileler, çocuklar rahat etsin, sadece kendi derslerine odaklansınlar." dedi. Üniversite giriş sınavı ile ilgili de konuşan Erdoğan: “O da olacak, o konuda da çalışılıyor." ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan TEOG’dan sonra bir önemli açıklama daha yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan TEOG ile ilgili yaptığı açıklamada “Hazırlıklarımız var, bu hazırlıkların hepsini hükümetimiz, Milli Eğitim Bakanlığı vasıtasıyla zaten açıklayacaktır ama artık aileler, çocuklar rahat etsin, sadece kendi derslerine odaklansınlar." dedi. Üniversite giriş sınavı ile ilgili de konuşan Erdoğan: “O da olacak, o konuda da çalışılıyor." ifadelerini kullandı

20 Eylül 2017 Çarşamba 08:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan TEOG’dan sonra bir önemli açıklama daha yaptı
banner404

AMERİKA Birleşik Devletleri’nde gazetecilere kaldığı otele girerken açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400 füzeleri konusunda NATO Genel Sekreteri ile Stoltenberg ile aynı görüşleri paylaştığını belirterek, “Herkes kendi iç düzenlemelerinde serbesttir. Bu noktadaki kararı herkes kendi verir. Ve bu şekilde de bu görüşmemizi yaptık. Bu konuda ayrıca da herhangi bilgi alışverişi ile alakalı da Genelkurmayı Brüksel’e gönderip ayrıca bilgilendirileceklerdir” şeklinde konuştu.
ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme üzerine sorulan bir soruyu cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yemek masasında o kadar detaylı konuları görüşme imkanımız olmadı. Sadece Perşembe günü kendisiyle ikili, kısmen de heyetler arası ama ağırlıklı ikili olur bir görüşmemiz olacak. Ondan sonra karşılıklı olarak açıklamamızı yaparız” ifadelerine yer verdi.

“BM Myanmar konusunda eskiye göre farkındalık içerisinde”

Birleşmiş Milletlerin Myanmar konusunda eskiye göre bir farkındalık içerisinde olduğunu gördüğünü vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunlara yer verdi;
“Düzenlediğimiz toplantıya devlet başkanı olarak İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani, Başbakan olarak Pakistan ve Bangladeş, Endonezya Devlet Başkanı Yardımcısı katıldı. Bunun dışında devlet başkanı yardımcıları ve Dışişleri Bakanları katıldılar. Orada başta şahsım olmak üzere toplantımızı yaptık. Ben toplantılar için ayrıldım. Daha sonra toplantının sonunda bir deklarasyon yayınlandı. Temenni ederiz ki bu deklarasyonu hayata geçiririz.”
“K. Irak’ın yaptığını kendilerini sıradan değil candan sayan Türkiye Cumhuriyeti Devletini adeta yok farz etmek olarak görüyoruz”
22 Eylül’de yapılacak Milli Güvenlik Kurulu toplantısının içeriği ile ilgili açıklama yapmasının yanlış olacağını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti;
“Neler görüşüleceğini MGK toplantısından önce açıklama durumuna gelirsek bu ciddi bir yanlış olur. MGK toplantısında malum gerek hükümetin gerekse silahlı kuvvetlerin temsilcileri var. Hepsi orada konu ile ilgili düşüncelerini açıklayacaklar. Bu düşüncelerin açıklanması olarak Milli Güvenlik Kurulu olarak hükümete kararımızı teklif edeceğiz. Daha sonra da bakanlar kurulunda görüşmeler yapılmak suretiyle, hem bunu değerlendirecek. Biz kararlılığımızı ortaya koyacağız.
Kuzey Irak yerel yönetimini bugüne kadar hiç yalnız bırakmadık. Her zaman yanında olduk. Her türlü desteği verdik. Bu kadar desteği veren ve kendilerini sıradan değil candan sayan Türkiye Cumhuriyeti Devletini adeta yok farz etmek olarak görüyoruz bu yaklaşımı. Bu konudaki son nihai düşüncelerimizi Milli Güvenlik ve Bakanlar Kurulu kararıyla açıklayacağız. Bunu görmelerinde fayda var diye düşünüyoruz.

“Artık TEOG ile ilgili nokta konulmuştur. Sırada Üniversite imtihanları var”

Ortaokul öğrencilerini ve ailelerini yakından ilgilendiren TEOG konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “TEOG ile ilgili düşüncemi açıkladım. Sayın Başbakan ile de konuştum. Milli Eğitim Bakanı da imtihan olmayacağını söylemiştir. O zaman mesele bitmiştir. Konuyla ilgili olarak biz bir defa çocuklarımızı bindirilmiş kıtalar olarak görmek istemiyoruz. İmtihan kıskacı altında çocuklarımızın bitmesini tükenmesini görmek istemiyoruz. Hazırlıklarımız var ve bu hazırlıklarımızın hepsini Milli Eğitim Bakanlığımız vasıtasıyla zaten açıklayacaktık. Ama aileler çocuklar rahat etsin derslerine odaklansınlar. Gerek Orta öğretimde gerek Lisede canla başla kendi performanslarını ortaya koyarak üniversiteye gidecekler.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının sonunda Üniversite sınavları konusunda da bir çalışmamız olacağını, YÖK’ün bu konuda çalıştığını bildirdi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Amerika Birleşik DevletleriCumhurbaşkanı ErdoğanTEOGAÇIKLAMA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zincirleme kaza: 3’ü polis 7 yaralı
Zincirleme kaza: 3’ü polis 7 yaralı
Trafik kazası: 6 yaralı
Trafik kazası: 6 yaralı
Boş arazide ceset bulundu!
Boş arazide ceset bulundu!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim