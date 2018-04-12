Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti! Harekete geçtiler



VAN Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı 80 milyon liralık vizyon projesi ile atıl durumda olan 25 bin metrekarelik alanın kent meydanına dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı. İçinde bin araçlık yeraltı otoparkı, oyun ve sosyal aktivite bölümleri, yeşil alanlar, kafeler, restoranlar, süs havuzu, buz pisti, sergi alanları, sanat atölyeleri, anıt meydan, toplanma ve gösteri alanları gibi kısımların yer alacağı kent meydanı projesi kapsamında eski Van Müzesi binasının yıkımına başlandı. Yaklaşık 19 dönümü devlete ait 25 dönümlük alanda uygulanacak projesi ile şehrin en yoğun yerlerinden Cumhuriyet Caddesi ile Müze Sokak arasındaki bölümde kötü yapılaşma ortadan kaldırılarak, halkın rahat nefes alabileceği ve sosyalleşebileceği, ailesiyle zaman geçirebileceği alan oluşturulacak. Proje kapsamında eski müze binasının yıkım programına katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van'a güzel bir kent meydanı kazandırma niyetlerinin olduğunu söyledi.

Projenin bugün itibarıyla startını verdiklerini belirten Zorluoğlu, şöyle konuştu:

"Daha önce belediye binasını yıkmıştık şimdi müze müdürlüğüne ait binanın yıkımına başlıyoruz. Diğer kamu binaları da yıkılacak. Özel mülkiyet konusu olan yerlerin sahipleriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Onlarla yakın zamanda anlaşacağız. Kısa zaman içinde projenin birinci etabında yer alan 25 dönümlük alanı kent meydanı yapmak için özel sektöre ait binaları da yıkacağız. Bunu yaparken kimsenin mağdur edilmeyeceğini daha önce söylemiştik."

Zorluoğlu, proje ile kentteki otopark sorunu konusunda da önemli bir eksikliği gidermiş olacaklarının altını çizdi. "Kentin merkezinde 25 dönüm gibi büyük bir alanı sayın Cumhurbaşkanımızın arzu ettiği ve bizi talimatlandırdığı bir kent meydanı yapıyoruz" ifadesini kullanan Zorluoğlu, bununla ilgili yol haritası belirlediklerini ve mülk sahipleriyle de görüşmeleri kısa sürede sonuçlandıracaklarını bilirdi.

Zorluoğlu, 2019 yılı sonuna kadar projeyi tamamlamayı hedeflediklerini ifade ederek, şunları kaydetti: "Çok katlı otoparkı da belediye çarşısına dönüştüreceğiz. Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin önemli desteği var. Kamulaştırmaya gerek kalmadan bütün özel mülk sahipleriyle anlaşacağımıza inanıyoruz. Buradaki özel mülk sahipleri de bu kente böyle bir eser kazandırmaya katkı sunmak istiyor. Biz de hiçbirinin mağdur olmayacağını söyledik. Türkiye'nin esasında hiçbir yerinde bu kadar uygun bir alan bulamazsınız."

Konuşmaların ardından iş makineleri müze binasının yıkımına başladı.