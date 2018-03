Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'i aradı

KALIN, yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin'i aradığını söyledi.



İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımız, Rusya Devlet Başkanı Putin'i telefonla arayarak saldırı hakkında bilgi verdi." ifadesini kullandı.



DIŞİŞLERİ: BU ALÇAKÇA TERÖRİST SALDIRIYI LANETLİYORUZ



Suikast ile ilgili Dışişleri Bakanlığı şu açıklamayı yaptı:



Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un, bugün gerçekleştirilen bir sergi açılışında uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir.



Bu alçakça terörist saldırıyı lanetliyoruz. Olayın faili etkisiz hale getirilmiştir. Bu elim olay en geniş şekilde ve tüm boyutlarıyla tahkik edilecek olup, sorumlular Türk adaletinin önüne çıkarılacaktır.



Büyükelçi Karlov, Türkiye’de zor bir dönemde son derece başarılı çalışmalar yürütmüş, gerek şahsi gerek mesleki özellikleriyle tüm devlet kademesinin takdirini kazanmış müstesna bir diplomattır. Anısı her zaman bizimle olacaktır. Bu saldırının Türkiye-Rusya dostluğunu gölgelemesine izin vermeyeceğiz.



Bu zor günde Rus halkına ve devletine en kalbi taziyelerimizi sunuyoruz.



Bu saldırı, terörün en iğrenç ve barbarca yüzünü göstermiştir. Türkiye, Rusya’yla ve tüm diğer ortaklarıyla birlikte terörizmle mücadele için her türlü çabayı kararlılıkla göstermeye devam edecektir.



SİYASİLERDEN TEPKİLER



Öte yandan, Rusya Büyükelçisi Karlov'un saldırıya uğramasının ardından çok sayıda tepki mesajı da paylaşıldı.



İşte o mesajlardan bazıları:



Milli Savunma Fikri Bakanı Işık: "Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Sayın Andrey Karlov'un hayatını kaybettiği hain terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyorum. Bu hain saldırının arkasında her kim varsa ortaya çıkarılacaktır.



CHP: Rus halkına, Andrey Karlov'un ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.



Abdullah Gül: Bu saldırının asıl hedefi Büyükelçi Karlov değil Türk-Rus dostluğudur.Ailesi ve tüm Rus halkına başsağlığı dilerim.



Milli Savunma Bakanı Fikri Işık: Bu alçak saldırının yarın Dışişleri Bakanımızla Rusya'da yapmayı planladığımız görüşmelerin hemen öncesinde gerçekleşmesi dikkat çekicidir.



Ahmet Davutoğlu: Rusya'nın Ankara büyükelçisine yönelik suikasti lanetliyorum. Bu saldırılar Türkiye'nin istikrarını, uluslararası saygınlığını hedef alıyor.





DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.