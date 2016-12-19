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Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'i aradı

Ankara'yı ayağa kaldıran son dakika gelişmesinden sonra diplomatik temaslar başladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla arayarak, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik silahlı saldırı hakkında bilgi verdiğini bildirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'i aradı

Ankara'yı ayağa kaldıran son dakika gelişmesinden sonra diplomatik temaslar başladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla arayarak, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik silahlı saldırı hakkında bilgi verdiğini bildirdi

19 Aralık 2016 Pazartesi 20:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'i aradı
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KALIN, yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin'i aradığını söyledi.

İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımız, Rusya Devlet Başkanı Putin'i telefonla arayarak saldırı hakkında bilgi verdi." ifadesini kullandı.

DIŞİŞLERİ: BU ALÇAKÇA TERÖRİST SALDIRIYI LANETLİYORUZ

Suikast ile ilgili Dışişleri Bakanlığı şu açıklamayı yaptı:

Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un, bugün gerçekleştirilen bir sergi açılışında uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir.

Bu alçakça terörist saldırıyı lanetliyoruz. Olayın faili etkisiz hale getirilmiştir. Bu elim olay en geniş şekilde ve tüm boyutlarıyla tahkik edilecek olup, sorumlular Türk adaletinin önüne çıkarılacaktır.

Büyükelçi Karlov, Türkiye’de zor bir dönemde son derece başarılı çalışmalar yürütmüş, gerek şahsi gerek mesleki özellikleriyle tüm devlet kademesinin takdirini kazanmış müstesna bir diplomattır. Anısı her zaman bizimle olacaktır. Bu saldırının Türkiye-Rusya dostluğunu gölgelemesine izin vermeyeceğiz.

Bu zor günde Rus halkına ve devletine en kalbi taziyelerimizi sunuyoruz.

Bu saldırı, terörün en iğrenç ve barbarca yüzünü göstermiştir. Türkiye, Rusya’yla ve tüm diğer ortaklarıyla birlikte terörizmle mücadele için her türlü çabayı kararlılıkla göstermeye devam edecektir.

SİYASİLERDEN TEPKİLER

Öte yandan, Rusya Büyükelçisi Karlov'un saldırıya uğramasının ardından çok sayıda tepki mesajı da paylaşıldı.

İşte o mesajlardan bazıları:

Milli Savunma Fikri Bakanı Işık: "Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Sayın Andrey Karlov'un hayatını kaybettiği hain terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyorum. Bu hain saldırının arkasında her kim varsa ortaya çıkarılacaktır.

CHP: Rus halkına, Andrey Karlov'un ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Abdullah Gül: Bu saldırının asıl hedefi Büyükelçi Karlov değil Türk-Rus dostluğudur.Ailesi ve tüm Rus halkına başsağlığı dilerim.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık: Bu alçak saldırının yarın Dışişleri Bakanımızla Rusya'da yapmayı planladığımız görüşmelerin hemen öncesinde gerçekleşmesi dikkat çekicidir.

Ahmet Davutoğlu: Rusya'nın Ankara büyükelçisine yönelik suikasti lanetliyorum. Bu saldırılar Türkiye'nin istikrarını, uluslararası saygınlığını hedef alıyor.

 
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Son Güncelleme: 19.12.2016 22:57
Anahtar Kelimeler:
AnkaraCumhurbaşkanı Erdoğan
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