Cumhurbaşkanı Erdoğan işitme engelli sporcuyu kutladı

CUMHURBAŞKANLIĞI Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2017 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Kadir Kuş’a tebrik telgrafı göndermiştir” denildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.