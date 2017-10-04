Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'a gitti

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanından ilgililer uğurladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker de İran'a hareket etti.
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