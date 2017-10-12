Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Twitter'da

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın sosyal paylaşım sitesiTwitter'da "EmineErdogan" kullanıcı adıyla açtığı hesabı takip etti.
Emine Erdoğan'ın geçen hafta açtığı sosyal medya hesabı kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından takibe alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da eşi Emine Erdoğan'ın takipçileri arasında yer aldı.
Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığının Türkçe ve İngilizce hesapları da takip ediliyor.
Hesaptan, Emine Erdoğan'ın günlük programlarına dair bilgilerin yanı sıra gündemdeki bazı konulara dair açıklamalar, konuşmalardan canlı yayınlar, özel video ve görseller de paylaşılacak.
Emine Erdoğan'ın resmi Twitter hesabına, "twitter.com/EmineErdogan" adresinden ulaşılıyor.
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