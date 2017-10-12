Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı milli silah koruyacak

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan talimatı verdi ilk adımı Cumhurbaşkanlığı korumaları attı.



Sig Sauer silahları kullanan Cumhurbaşkanlığı korumaları o silahı bıraktı.



Bugün itibariyle Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bulunan polis memuru ve özel harekatçılar Yavuz16 adı verilen yerli silahları ve Milli Piyade Tüfeği olarak bilinen MPT-76 tüfekleri kullanacak.



MPT-76 NATO testlerinden geçen tek tüfek olarak biliniyor.

