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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı milli silah koruyacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatı ile birlikte Sig Sauer marka silahlar kullanan Cumhurbaşkanlığı korumaları artık Yavuz16 adı verilen yerli silahları ve Milli Piyade Tüfeği olarak bilinen MPT-76 tüfekleri kullanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı milli silah koruyacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatı ile birlikte Sig Sauer marka silahlar kullanan Cumhurbaşkanlığı korumaları artık Yavuz16 adı verilen yerli silahları ve Milli Piyade Tüfeği olarak bilinen MPT-76 tüfekleri kullanacak

12 Ekim 2017 Perşembe 19:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı milli silah koruyacak
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan talimatı verdi ilk adımı Cumhurbaşkanlığı korumaları attı.
 
Sig Sauer silahları kullanan Cumhurbaşkanlığı korumaları o silahı bıraktı.
 
Bugün itibariyle Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bulunan polis memuru ve özel harekatçılar Yavuz16 adı verilen yerli silahları ve Milli Piyade Tüfeği olarak bilinen MPT-76 tüfekleri kullanacak.
 
MPT-76 NATO testlerinden geçen tek tüfek olarak biliniyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanSig Sauer
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