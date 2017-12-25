Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

-Kardeşlerim, Sudan halkının bize olan muhabbetini görünce kendimizi kendi vatanımızda hissediyoruz

-Sudanlılara yönelik haksız yaptırımların kaldırılması lazım. Ama emperyalist güçler bunu hala yapmaya devam ediyor. Zannediyorlar ki ellerindeki güç daimidir.



-İnanıyorum ki, haklı olan güçlüdür ve güçlü olmaya devam edecektir. Çünkü Sudanlı kardeşlerim bu ambargolardan dolayı çok acı çekti.

-Türkiye, Sudan'a yönelik ambargoyu hiçbir zaman tasvip etmedi, yaptırımların hiçbir makul gerekçesi yoktu.



-Biz Allah'ın huzurunda eğiliriz. Onun dışında hiçbir gücün karşısında eğilmeyiz.

-Biz Sudanlıların zor günlerinde de yanında olduk.

-Birilerinin keyfi için kardeşlik hukukumuzun zedelenmesine asla müsaade etmedik. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da Sudan halkının yanında olmayı sürdüreceğiz



-İsrail devlet teröri uygulamıyor mu? 29 yaşındaki down sendromlu Muhammed'i duvara yaslayanlar devlet terörü uygulamıyor mu? Bunu acaba biz görüyoruz da Batı dünyası görmüyor mu? Görüyorlarsa niçin sessiz kalıyorlar?



-İslam dünyası bir kez daha bölünmek isteniyor.



-Bir damla petrolü, bir damla kandan kıymetli gören sefil anlayış, kaynaklarımızı sömürmek için bizi birbirimize kırdırıyor.



-Kan kokusu almış köpek balıklarından daha tehlikelisi, petrol kokusu almış emperyalistlerdir.



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