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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'da konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'da konuşuyor

25 Aralık 2017 Pazartesi 20:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
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CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

-Kardeşlerim, Sudan halkının bize olan muhabbetini görünce kendimizi kendi vatanımızda hissediyoruz

-Sudanlılara yönelik haksız yaptırımların kaldırılması lazım. Ama emperyalist güçler bunu hala yapmaya devam ediyor. Zannediyorlar ki ellerindeki güç daimidir.
 
-İnanıyorum ki, haklı olan güçlüdür ve güçlü olmaya devam edecektir. Çünkü Sudanlı kardeşlerim bu ambargolardan dolayı çok acı çekti.
-Türkiye, Sudan'a yönelik ambargoyu hiçbir zaman tasvip etmedi, yaptırımların hiçbir makul gerekçesi yoktu.
 
-Biz Allah'ın huzurunda eğiliriz. Onun dışında hiçbir gücün karşısında eğilmeyiz.
-Biz Sudanlıların zor günlerinde de yanında olduk.

-Birilerinin keyfi için kardeşlik hukukumuzun zedelenmesine asla müsaade etmedik. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da Sudan halkının yanında olmayı sürdüreceğiz
 
-İsrail devlet teröri uygulamıyor mu? 29 yaşındaki down sendromlu Muhammed'i duvara yaslayanlar devlet terörü uygulamıyor mu? Bunu acaba biz görüyoruz da Batı dünyası görmüyor mu? Görüyorlarsa niçin sessiz kalıyorlar?
 
-İslam dünyası bir kez daha bölünmek isteniyor.
 
-Bir damla petrolü, bir damla kandan kıymetli gören sefil anlayış, kaynaklarımızı sömürmek için bizi birbirimize kırdırıyor.
 
-Kan kokusu almış köpek balıklarından daha tehlikelisi, petrol kokusu almış emperyalistlerdir.
 
Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanAçıklamalarSudan
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