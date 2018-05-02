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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul projesi hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul projemizde özellikle Kore'nin yer alması bizler için ayrı bir iftihar vesilesi olacak. Ayrıca Erdoğan, özellikle bu sürecin Kuzey Kore'nin farklı ülkelerle de görüşmelerini devam ettirirse çok daha olumlu görüşmelere vesile olacağına işaret ederek, "Bizler Türkiye olarak, bu konuda üzerimize düşen görev neyse bunları yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul projesi hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kanal İstanbul projemizde özellikle Kore'nin yer alması bizler için ayrı bir iftihar vesilesi olacak. Ayrıca Erdoğan, özellikle bu sürecin Kuzey Kore'nin farklı ülkelerle de görüşmelerini devam ettirirse çok daha olumlu görüşmelere vesile olacağına işaret ederek, "Bizler Türkiye olarak, bu konuda üzerimize düşen görev neyse bunları yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 18:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul projesi hakkında açıklama
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in tarafından resmi törenle karşılandı.

"Mavi Ev" olarak bilinen Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki karşılama töreninin yapıldığı salona Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon ve eşi Kim Jung-sook ile geldi.

Erdoğan ile Moon tören kıtasını selamladıktan sonra, eşleriyle beraber tören alanındaki yerlerini almalarının ardından Türkiye ve Güney Kore milli marşları çalındı.

Daha sonra iki lider, heyetlerini birbirine takdim etti. Başkent Seul'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon yaklaşık bir saat süren baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık eden iki lider, toplantının basına açık kısmında konuştu.

"BU KONUDA ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine, "Sayın Başkan, öncelikle geldiğimiz andan itibaren şu ana kadar gösterilen ev sahipliğine çok çok teşekkür ediyorum." diyerek başladı.

Her şeyden önce Güney Kore ve Kuzey Kore arasında yapılan, dünya barışına çok ciddi katkısı olacak görüşme dolayısıyla şahsı ve milleti adına tebriklerini ileten Erdoğan, "Zira dünyadaki oluşan korkuları, endişeleri ortadan kaldıran bir görüşme olmuştur. Bunu başarılı bir şekilde gerçekleştirmeniz sebebiyle sizleri tebrik ediyoruz. Temenni ediyoruz ki bu kararlılık bundan sonra da aynen devam eder." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, özellikle bu sürecin Kuzey Kore'nin farklı ülkelerle de görüşmelerini devam ettirirse çok daha olumlu görüşmelere vesile olacağına işaret ederek, "Bizler Türkiye olarak, bu konuda üzerimize düşen görev neyse bunları yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul projesi hakkında da açıklama yaparken "Kanal İstanbul projemizde özellikle Kore'nin yer alması bizler için ayrı bir iftihar vesilesi olacak." ifadelerini kullandı.

"BİRLİKTE YAPABİLECEĞİMİZ ÇOK ŞEY VAR"

Güney Kore ve Türkiye ilişkilerinin özellikle son dönemde çok iyi bir noktada olduğunu belirten Erdoğan, yaklaşık 7,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahip olunduğunu söyledi.

Bunu yeterli bulmadıklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"İstiyoruz ki bu çok daha ileri bir konuma ulaşsın. Her iki ülkenin gerek nüfus potansiyeli gerekse şu anda G-20 içerisindeki iki ülke olarak bunu yükseltmesi gereklidir diye düşünüyorum. Şu anda Türkiye ve Güney Kore'nin toplam nüfusuna baktığımız zaman 132 milyon nüfusa sahibiz. 132 milyon, böyle bir nüfus potansiyeline gerçekten bu ticaret hacmi çok düşük. Bu 10-15 milyar dolara niye ulaşmasın? Özellikle de başta savunma sanayi olmak üzere ileri teknoloji alanlarında birlikte yapabileceğimiz çok şey var."

Erdoğan ve Moon'un açıklamaları sonrasında iki ülke arasındaki heyetler arası görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

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Son Güncelleme: 02.05.2018 17:01
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanKanal İstanbulTürkiyeGüney Kore
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