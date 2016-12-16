Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep açıklaması

Cumhurbaşkanı Reçep Tayyip Erdoğan, Halep konusunda tüm tarafları ateşkese riayet etmeye ve tahliye sürecine destek olmaya davet ederek, “Ne pahasına olursa olsun tek bir canı kurtarmak için bile elimizden geleni yapacağız" dedi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Halep ile ilgili Twitter'dan açıklama yaptı. Erdoğan mesajında, "Türkiye’nin yoğun çabalarıyla Halep'te varılan ateşkesin ve tahliyelerin devamı, Halep’teki masumlar için belki de son umuttur. Bütün tarafları ve uluslararası toplumu bu ateşkese riayet etmeye ve tahliye sürecine destek olmaya davet ediyorum. Türkiye Halep halkını yalnız bırakmadı, bırakmayacak. Ne pahasına olursa olsun tek bir canı kurtarmak için bile elimizden geleni yapacağız" dedi.