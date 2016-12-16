Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep açıklaması

16 Aralık 2016 Cuma 19:09
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Halep ile ilgili Twitter'dan açıklama yaptı. Erdoğan mesajında, "Türkiye’nin yoğun çabalarıyla Halep'te varılan ateşkesin ve tahliyelerin devamı, Halep’teki masumlar için belki de son umuttur. Bütün tarafları ve uluslararası toplumu bu ateşkese riayet etmeye ve tahliye sürecine destek olmaya davet ediyorum. Türkiye Halep halkını yalnız bırakmadı, bırakmayacak. Ne pahasına olursa olsun tek bir canı kurtarmak için bile elimizden geleni yapacağız" dedi.
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