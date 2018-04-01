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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Afrin açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3348’e yükseldiğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Afrin açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3348’e yükseldiğini açıkladı

01 Nisan 2018 Pazar 18:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Afrin açıklaması!
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türk askerinin Afrin'de mazlumlara zulmettiğini iddia eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun zayıf ve garip biri olduğunu belirterek, "Dün İsrail'in başbakanı, muhatabım değil de bir laf etmiş. Ettiği lafa bak. Onların ordusu hiçbir zaman zulüm yapmamış. Biz teröristlerle uğraşıyoruz. Ama senin derdin teröristler değil çünkü sen terör devletisin. 'Benim nükleer silahım var' diye hava atma. Yeri geldiği zaman o nükleer silahlar da çalışmaz" ifadelerini kullandı.
Partisinin 6. Olağan Adana İl Kongresine katılmak için kente gelen ve kongrenin gerçekleşeceği Serinevler Spor Salonu'na sığmayan kalabalığa bina dışındaki parti otobüsünden seslenen Erdoğan, vatandaşları “Sizin gadanızı alam” diye selamladı. 

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cumhurbaşkanı erdoğan dan flaş afrin açıklaması
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