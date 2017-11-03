Cumhurbaşkanı Erdoğan: 55 terörist öldürüldü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Manisa'da toplu açılış töreninde konuştu. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde düzenlenen terör saldırısına vurgu yapan Erdoğan, 55 teröristin öldürüldüğünü dile getirdi. 'Daha farklı ve iyi haberler alıyorum.Sayı daha da artacak" diyen Erdoğan, Kandil ve Sincar'a operasyon sinyali de verdi.

"İttifaklık diyerek bizi oyaladıklarını sananlara son sözümüz budur. Biz Irak ve Suriye'de tespit ettiğimiz tüm terör kamplarını yerle bir edeceğiz, bu böyle biline" diyen Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle: Dün Şemdinli'de şehit düşen askerlerimize ve güvenlik korucularımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Bir acıyı da ayrıca ifade etmek istiyorum. Ahmet Alp Taşdemir bu sabah Diyarbakır'da şehit oldu. Allah rahmet eylesin. 55 teröristi etkisiz hale getirdik.

"BUGÜNE KADAR YEMEDİKLERİ DARBENİN ÇOK DAHA FAZLASINI YİYECEKLER"

Bugün aldığım haberler çok daha farklı ve iyi, şu anda İHA'larımız, SİHA'larımız ve F-16'larımız operasyonlarına devam ediyorlar, sayı daha da artacak. Şehidimizin kanını yerde koymayacağız dedik. Terörle mücadelede bugüne kadar yemedikleri darbenin çok daha fazlasını yiyecekler.

Biz vatandaşımız tırnağını dahi, teröristlerin topuna birden değişmeyiz. Nerede ne var, anında üzerine gidiyoruz, gideceğiz. Silahlı ve silahsız İHA'lar başta olmak üzere terörle mücadele yöntemimizi baştan sona değiştirdik. Bölücü terör örgütüne çukur eylemlerini başlattığı 2015 temmuzundan beri öyle büyük darbeler uğrattık ki örgüt tarihinin en kötü dönemini yaşıyor.

Biz tek bir askerimizin, polisimizin, jandarmamızın, güvenlik korucumuzun, vatandaşımızın tırnağını dahi teröristlerin topuna birden değişmeyiz. Bugün gerek Genelkurmay Başkanım gerek İçişleri Bakanım hepsi Hakkari'de o bölgedeler. Hakkari Şırnak Tunceli oraları dolaşıyorlar. Her an nerede ne var üzerine üzerine gidiyoruz gideceğiz.



KANDİL VE SİNCAR MESAJI: YERLE BİR EDERİZ...

Buradan bir kez daha ilan ediyorum. Bizim için ülkemizin ve milletimizin bekasından daha önemli hiçbir şey yoktur. Sınırlarımız dışında beslenen, eğitilen ve üzerimize salınan terör örgütlerini neredeyse gidip orada tepelerine binmek bizim en tabii hakkımızdır.Şu anda Irak ve Suriye'nin pek çok yeri birer terör yuvasıdır. Buradan yönelen tehditleri sınırlarımızın içinde değil, kaynağından bertaraf etmek durumundayız. Birilerinden izin almak zorunda da değiliz. Nerede bir terör oluşumu varsa, onun başını ezmek için havada ve karada her türlü harekatı yapmak bize anamızın ak sütü kadar helaldir.

Teröristler neredeyse gidip orada tepelerine binmek bizim en tabii hakkımızdır. Şu anda Irak ve Suriye'nin pek çok yeri birer terör yuvası durumundadır. Buralardan ülkemize yönelen terör tehditlerini sınırlarımız içinde değil, bizzat kaynağında bertaraf etmek durumundayız. Birilerinden izin almak durumunda da değiliz.Şu örgütün arkasında şu devlet varmış, öteki örgütün arkasında başka devlet varmış, bunların hiçbiri de bizi ilgilendirmiyor. Hiçbir meşru devlet, kendi askerini, personelini teröristlerle bir arada tutmaz. Bizim için teröristlerin yanında olan herkes teröristtir. Atalarımız, 'Zurnada peşrev olmaz, ne çıkarsa bahtına' derler.

İttifaklık diyerek bizi oyaladıklarını sananlara son sözümüz budur. Biz Irak ve Suriye'de tespit ettiğimiz tüm terör kamplarını yerle bir edeceğiz, bu böyle biline. El Bab'da tamamladığımız, İdlib'de başarı ile sürdürdüğümüz operasyonları her an diğer bölgelere yayabiliriz. Oralarda sakındığı bir şey olan varsa şimdiden tedbirini alsın sonra darılmaca olmasın. Kandil ve Sincar'daki sorunu oradaki otorite çözmezse, egemen devlet gereğini yapmazsa bir oraları yerle bir ederiz.

"GÜNEŞTE VERDİĞİ SÖZÜ GÖLGEDE BOZAN HAYIRSIZLARDIR BUNLAR"

Hani Avrupa Birliği'nde bunlar terör örgütü ilan edilmişti, ne oldu? Demokrasi deyince mangalda kül bırakmayanlar, sıra bu çocukların hesabını vermeye gelince sus pus oluyorlar. Türkiye'deki 3 milyon sığınmacıya, 3 milyar avroyu çok gören Avrupa, kendi topraklarındaki mülteci çocuklara da zaman ve kaynak oluşturmayı amaçlamıyor. Güneşte verdiği sözü, gölgede bozan hayırsızlardır bunlar. İnsani ve ahlaki temeli çöken batının sadece ekonomik zenginlikle uzun süre ayakta kalabilmesi mümkün değildir. Biz asla onlar gibi olmayacağız.

Dün Ankara'da çok önem verdiğim bir projenin imza törenin gerçekleştirdik. Yerli otomobil üretimi için 5 firmamız ortak bir girişim grubu kurdu. Kendilerine buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Borsamız rekor üstüne rekor kırıyor. Dün 113 bini geçerek yeni bir rekor daha kırdı. İhracatta son 10 yılın rekoru kırıldı. Ekim ayı ihracatı 13,5 milyar dolar. Yıllk ihracat 154 milyar doları aştı. Merkez Bankası döviz rezervi de artıyor. Başbakanlığım döneminde bir ara 138 milyar dolara kadar çıktı düştü şimdi tekrar tırnamıştı. Dünkü rakam 117 milyar dolar seviyesine ulaştı.Yıllardır yaptığım çağrılar nihayet karşılığını buldu.İşsizlik rakamlarımızın hala çift haneli rakamlarda olmasının sebebi, işgücüne katılan gençlerimizin ve hanımlarımızın sayısının yüksek olmasıdır. Bugün Türkiye dünyanın en büyük projelerini hayata geçiren ülkelerin başında geliyor.

YATIRIM BEDELİ 1 MİLYAR 44 MİLYON LİRA

Manisa'ya eli boş gelmedik. Toplam yatırım bedeli 1 milyar 44 milyon olan eserin toplu açılış törenini gerçekleştiriyoruz. Eserlerden biri enerji hedeflerimiz için çok önemli. Bu yatırım Türkerler firmamız tarafından her biri 24 megawat gücündeki iki ayrı jeotermal elektrik santralidir. Bu santrallerle ülkemizin jeotermal enerji kurulu gücünü 992 megawata çıkarmış oluyoruz.

SOMA'DA HAYATINI KAYBEDEN MADENCİLERİN AİLELERİNE 301 KONUT

Soma'da hayatını kaybeden madencilerimizin ailesine 301 konut teslim ediyoruz. Maden kazasının hemen ardından devletimizin ilgili kurumları ve STK'larımız harekete geçerek madencilerimizin ailelerine sahip çıktılar. Bugüne kadar her birine 176 bin nakdi yardım yapıldı.