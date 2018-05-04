Cumhur İttifakı'nda dikkat çeken 5 yıl vurgusu

AK Parti ve MHP'nin "Cumhur İttifakı" protokolü, AK Parti İstanbul Milletvekili Şentop ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı tarafından YSK'ye teslim edildi.
"5 yıl içinde yeni sistem bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi sağlanacak"
oluşturulması ve gelecek 5 yıl içinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesini temin etmeyi hedeflemektedir" denildi.
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