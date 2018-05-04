Cumhur İttifakı'nda dikkat çeken 5 yıl vurgusu

AK Parti ve MHP'nin "Cumhur İttifakı" protokolü, AK Partili Şentop ile MHP'li Kalaycı tarafından YSK'ye teslim edildi. Protokolde yer alan önemli maddelerden biri de yapılan işbirliğinin 5 yıl boyunca devam ettirilerek "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesini temin etmeyi hedeflemektedir" denildi.