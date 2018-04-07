Çöpte buldu, öpüp cebine koydu

GÜLÜMSETEN durum, bugün sabah saatlerinde Atatürk Caddesi Arkeoloji Müzesi’nin kavşağında meydana geldi. Görevi başında olan bir temizlik görevlisi çöp konteynırını kamyona yerleştirip boşalttı.

Daha sonra kim tarafından atıldığı belli olmayan Türk bayrağını fark eden temizlik işçisi önce bayrağı öptü, sonra da güzelce katlayarak cebine koydu. Bu fotoğraf ise kırmızı ışıkta bekleyen Çanakkaleli seramik sanatçısı Burak Çiftci tarafından cep telefonuyla çekildi.