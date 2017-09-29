Çöpte bebek cesedi bulundu

KARESİ ilçesi Gülistan Sokak'ta her gün düzenli olarak çöplerden hurda toplayan Ali Akbalık, çöp bidonunu hurda bulmak için karıştırdığı sırada üzerinde kordonu bulunan yeni doğmuş bebek ölüsü buldu. Hemen yakındaki bir kahvehaneye giderek durumu arkadaşlarına ve ardından emniyet birimlerine haber veren hurdacı ölü bulduğu bebeği polis ekiplerine teslim etti. Polisin yaptığı incelemede bebeğin yeni doğduğu ve cinsiyetinin erkek olduğu tespit edilirken havasızlıktan hayatını kaybettiği belirlendi. Emniyet güçleri bebeği çöp konteynerine atan vicdansızları yakalamak için çalışma başlattı.

Bebeği hurda bulmak için karıştırdığı çöp konteynerinde bulduğunu ifade eden Ali Akbalık, "Hurda topluyordum. Çöp bidonunu hurda buluyorum ümidiyle açtım ve çocuğun cesediyle karşılaştım. Hemen polise haber verdim" dedi.