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Çöpe çare aranıyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi ve DOKAP işbirliği ile yürütülen ‘Düzenli Depolama Alanları için Yer Tespiti Çalışması ve Alternatif Katı Atık Bertaraf Sistemleri Araştırma Projesi’ ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı

Çöpe çare aranıyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi ve DOKAP işbirliği ile yürütülen ‘Düzenli Depolama Alanları için Yer Tespiti Çalışması ve Alternatif Katı Atık Bertaraf Sistemleri Araştırma Projesi’ ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı

30 Eylül 2016 Cuma 20:04
Çöpe çare aranıyor
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DOKAP Başkanı Ekrem Yüce’nin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya DOKAP Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Bilgin, KTÜ Harita Mühendisi Prof. Dr. Osman Demir, KTÜ Harita Mühendisi Prof. Dr. Bayram Uzun, KTÜ Harita Mühendisi Doç. Dr. Recep Nişancı, KTÜ Harita Mühendisi Volkan Yıldırım, Giresun Üniversitesi Harita Mühendisi Yrd. Doç. Dr. Volkan Başer ve ilgili birim yetkilileri ile DOKAP idaresinin uzman personelleri katıldı.
20 ay sürmesi planlanan projenin 9 aylık sürecini özetleyen sunumu Karadeniz Üniversitesi Harita Mühendisi Volkan Yıldırım yaptı. Sunumda 9 aylık süre içerisinde yapılan çalışmaların detayları ve projenin ne aşamada olduğu hakkında katılımcılara bilgiler verildi.
DOKAP Başkanı Ekrem Yüce, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yerel yönetimlerin en büyük sorunlarının başında çöp geldiğini, bu soruna kökten bir çözüm bulmak için çalışma yaptıklarını belirtti. 20 ay olarak planlanan ve henüz 9. ayında olan proje hakkında bilgi veren Yüce, “Doğu Karadeniz Bölgesi çöplerin bertaraf edilmesi noktasında sıkıntı yaşayan bir bölge. Bölgeyi çöp sıkıntısından kurtarmak için kolları sıvadık” dedi.
“ARTVİN’DEN SAMSUN’A ÇÖP BERTARAF SİSTEMİ KURULACAK”
Yüce, şöyle konuştu:
“Çöp denilince herkesin aklına vahşi depolama sistemi geliyor. Çünkü herkes hatta belediyeler yıllarca boş bulduğu her alana çöp atmış. Araziye atılan çöplerin kirli suları toprağa sızarak su kaynaklarına zarar verdiği gibi deniz kenarına atılan çöpler kıyı bandına ve denize zarar vermiş. Bu proje ile Artvin’den Samsun’a kadar alternatif çöp bertaraf sistemi kurulması hedeflenen yerlerin tespitini yapıyoruz. Ancak bu yerleri tespit ederken belirlenen alanın tabanının geçirgen olmaması, yerleşim yerlerine uzak, içme suyunu ve su kaynaklarını etkilemeyen yerler olmasına özen gösteriyoruz. Her il de 2 yer belirliyoruz. Geri dönüşümlü çöplerin ekonomiye kazandırılmasını, evsel atık gibi katı atıklarında kompost hale getirilerek metan gazı ve yakma yöntemiyle enerji elde edilmesini planlıyoruz.”
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KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİDOKAP
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