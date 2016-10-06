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'Çöpçatan abla'nın şok yazışmaları: 'Nefes alsın yeter'

Bursa'da FETÖ'nün 'çöpçatan ablası'nın şok eden whatsApp yazışmaları deşifre oldu

'Çöpçatan abla'nın şok yazışmaları: 'Nefes alsın yeter'

Bursa'da FETÖ'nün 'çöpçatan ablası'nın şok eden whatsApp yazışmaları deşifre oldu

06 Ekim 2016 Perşembe 20:58
'Çöpçatan abla'nın şok yazışmaları: 'Nefes alsın yeter'
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BURSA polisinin 9 ay önce FETÖ’nün beyni olarak kabul edilen Uludağ Kariyer Derneği’ne yaptığı baskında elde edilen belgeler, soruşturmaya farklı bir boyut kattı. Binlerce kişinin CV'sinin bulunduğu İnsan Kaynakları'nın Sorumlusu N.U.’nun örgüte aldığı gençleri emniyet, askeriye ve adliyeye yerleştirdiği, eşi E.U.’nun ise örgüt içerisindeki gençleri birbiriyle tanıştırıp evlendirdiği ortaya çıktı. FETÖ’cü çöpçatan ablanın deşifre olan şok edici yazışmaları şöyle:
Eş adayı: Bana baya yamuk yaptın, bu sefer çöz şu işi. Baya kızdım sana, hemşire de olur, acil tıp teknisyeni de olur.
Çöpçatan FETÖ’cü abla: Ne yapayım, ablaların ağzına göre konuşuyorum, 4 tane hemşire var, hepsi Kürt.
Eş adayı: Kürt mü? Peki güzeller mi?
Abla: Hee...
Eş adayı: Cins ayırt etmem ben. İnsan olsun, lazım değil nereli olduğu.
Abla: Nefes alsın Yeter:))
Eş adayı: He, he, dalga geç sen.
Bir başka aday ve ablanın diyaloğu işe şu şekilde:
Aday: Mümkünse din kültürü veya İngilizce hocası olsun ya da bunların 3 ve 4. sınıflarında okuyanlar olsun. Geri kalan yıllarını ben okuturum.
Abla: Aha tüm liste bu, uymuyor, adam üretiyoruz

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Anahtar Kelimeler:
Fetöçöpçatan Ablası
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