'Çöpçatan abla'nın şok yazışmaları: 'Nefes alsın yeter'

Eş adayı: Bana baya yamuk yaptın, bu sefer çöz şu işi. Baya kızdım sana, hemşire de olur, acil tıp teknisyeni de olur.
Çöpçatan FETÖ’cü abla: Ne yapayım, ablaların ağzına göre konuşuyorum, 4 tane hemşire var, hepsi Kürt.
Eş adayı: Kürt mü? Peki güzeller mi?
Abla: Hee...
Eş adayı: Cins ayırt etmem ben. İnsan olsun, lazım değil nereli olduğu.
Abla: Nefes alsın Yeter:))
Eş adayı: He, he, dalga geç sen.
Bir başka aday ve ablanın diyaloğu işe şu şekilde:
Aday: Mümkünse din kültürü veya İngilizce hocası olsun ya da bunların 3 ve 4. sınıflarında okuyanlar olsun. Geri kalan yıllarını ben okuturum.
Abla: Aha tüm liste bu, uymuyor, adam üretiyoruz.
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